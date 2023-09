Le départ de Lukaku n'a rien changé : Milan reste plus que jamais nerazzuri

On prend les mêmes habitudes et on recommence. Même si les deux effectifs ont été sensiblement modifiés cet été, l'issue du derby della Madonnina n'a pas changé. Elle est même encore plus sévère que la saison dernière, lorsque les Nerazzuri ont enchainé quatre succès de suite face à leur grand rival, dont deux en demi-finale de Ligue des champions.