Leandro Trossard envoie un message à son entraîneur après avoir vaincu le signe indien: "Une finition incroyable"

Désormais habitué à débuter les rencontres hors du onze de départ, Trossard a saisi cette opportunité pour marquer des points importants aux yeux de son coach. “C’est toujours agréable d’aider son équipe, surtout avec un but gagnant, a commenté humblement le Diable rouge à Sky Sport. Je suis conscient de la concurrence dans l’équipe. Nous avons tellement de bons joueurs. Mais je suis heureux en ce moment et heureux d’avoir pu contribuer avec un but.”

Leandro Trossard, qui avait déjà montré sa bonne forme face à l’Estonie avec la Belgique, met ainsi un terme à une période de sept mois sans marquer en Premier League. Et une période de six années sans victoire à Goodison Park pour son club. “Nous le savions et nous voulions gagner le match. C’est toujours difficile ici car ils vous donnent du fil à retordre. Mais nous avons bien défendu et fait ce qu’il fallait.”

Désormais quatrièmes de Premier League, les Gunners enfoncent Everton dans la crise. L’équipe d’Amadou Onana (qui a joué les 90 minutes) n’a pris qu’un seul point en cinq rencontres jusqu’à présent. Le tout, avec seulement deux buts marqués… “J’ai clairement dit qu’après la saison dernière, il y avait énormément de travail à faire. Il y en a toujours, tout ne peut pas être changé en un seul été”, regrette Sean Dyche, le coach des Toffees qui voit son club à nouveau embarqué dans une lutte difficile pour le maintien.

Quant à Leandro Trossard, c’est désormais vers la scène européenne qu’il peut se tourner sereinement. Mercredi contre le PSV Eindhoven de Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen, l’ancien Genkois de 28 ans entendra l’hymne de la Ligue des champions depuis la pelouse pour la première fois de sa carrière.