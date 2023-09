L’effet Lukaku : la Roma écrase son adversaire pour la première titularisation de Big Rom

José Mourinho avait prévenu avant la rencontre : “Romelu débutera et je ne serais pas surpris s’il jouait 90 minutes”. Effectivement, le Diable rouge a quasiment participé à l’intégralité (83 minutes) de la soirée au stade Olimpico de Rome pour la venue d’Empoli. Pour continuer à reprendre du rythme, mais aussi pour lui permettre d’obtenir plus de temps pour inscrire son petit but. Le scénario le permettait.