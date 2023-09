Loïs Openda a répondu aux (petites) critiques : le Diable rouge est prêt pour son rêve de Ligue des champions

À lire aussi

Mais c’est surtout aux critiques venues à la fin du mois d’août que l’ancien Lensois souhaitait répondre. Maladroit sur plusieurs occasions face à l’Union Berlin, le Belge a vu son remplaçant Benjamin Sesko réussir en quinze minutes (2 buts) ce qu’il n’est pas parvenu à réaliser en septante-cinq. Et certaines voix s’élevaient déjà pour prôner une titularisation du jeune Slovène (20 ans) à la place d’Openda.

Sauf que Marco Rose a réitéré sa confiance envers la recrue la plus chère de l’histoire de Leipzig (38,5 M €) qui a pu libérer sa frustration ce samedi contre Augsbourg (3-0). Joueur le plus rapide sur le terrain (une pointe à 34 km/h) et qui a le plus tiré au but (3), Openda s’est montré décisif aux moments opportuns. Il regrettera juste son raté à la 40e minute qui aurait porté le score à 4-0. Benjamin Sesko n’a quant à lui pas marqué de points après avoir remplacé le Diable rouge (64e).

C’est donc dans un rôle de titulaire conforté que Loïs Openda retrouvera la tant souhaitée Ligue des champions mardi sur la pelouse des Youngs Boys de Berne. Avec l’objectif d’y inscrire son premier but, lui qui n’est jamais parvenu à faire la différence par le passé (en 2018 et 2019) lorsqu’il y a participé avec le Club Bruges.