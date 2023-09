Dortmund ne veut prendre aucun risque avec Julien Duranville : “Il faut être patient”

Bien revenu en fin de saison dernière, Duranville avait idéalement débuté la préparation estivale… avant d’à nouveau se blesser : une déchirure à la cuisse subie juste après avoir marqué contre San Diego Loyal, aux États-Unis. Revenu depuis le début du mois de septembre, il s’entraîne actuellement de manière partielle avec le reste du groupe. La prudence est le maître-mot.

”Nous devons faire preuve de calme et de patience pour qu’il puisse se stabiliser et pouvoir ensuite lui permettre de nous rejoindre sur le long terme, a commenté jeudi dernier Edin Terzic qui a hâte de pouvoir compter sur lui. C’est un talent exceptionnel. Nous connaissons ses incroyables qualités en un contre un. Il est aussi notre joueur le plus rapide de l’équipe ou au moins parmi les trois premiers.”

Un retour en Bundesliga est donc à prévoir d’ici à une quinzaine de jours. Avant potentiellement d’intégrer le groupe pour la Ligue des champions.