Des joueurs écartés, un capitaine déchu, des blessés et des résultats décevants : Manchester United nage en eaux troubles

Elle a débuté avec la suspension de l’ailier brésilien Antony “jusqu’à nouvel ordre afin de répondre aux allégations”. Accusé de violences et de menaces par trois femmes – dont son ex-compagne –, Antony nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Toujours est-il qu’il ne peut actuellement plus apparaître sur un terrain de football. “En tant que club, nous prenons cette affaire au sérieux, en tenant compte de l’impact que ces allégations, et les conséquences qui en découlent, auront sur les victimes de violences”, a réagi Manchester United il y a une dizaine de jours.

En parallèle, le club doit aussi gérer le cas Jadon Sancho, écarté pour “un problème de discipline” en raison d’un conflit avec Erik ten Hag. Ce dernier n’en démord pas avec la discipline comme a pu le constater Cristiano Ronaldo la saison dernière avant de partir vers l’Arabie saoudite. “Parce qu’il n’y avait pas de bonne culture avant mon arrivée, le club m’a demandé de fixer des normes et c’est ce que j’ai fait, se défend l’entraîneur néerlandais. Il y a différents caractères et vous devez les gérer, mais l’équipe est toujours au-dessus de tout.”

Ajoutons à cela le cas Harry Maguire, capitaine déchu en début de saison qui ne cesse de recevoir des critiques pour ses quelques maladresses sur le terrain. “Il ne le mérite pas, c’est un grand joueur et il a réalisé de grandes performances”, a répondu Erik ten Hag qui doit également gérer les nombreuses blessures : Luke Shaw, Sofyan Amrabat, Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia sont forfaits pour le déplacement au Bayern Munich, alors que Raphaël Varane et Mason Mount ont repris l'entraînement ce mardi.