Axel Witsel, une dernière saison entre deux chaises puis… le Standard ? “J’avais dit non mais…”

Ce sera le cas ce dimanche soir (21 h) dans le derby madrilène face au Real. Après avoir entamé sa deuxième année de contrat à l’Atlético dans la peau d’un défenseur, Witsel sera à nouveau amené à combler des absences. Celle de Pablo Barrios, qui souffre d’une lésion musculaire, celle de Rodrigo De Paul, touché à la cuisse, et potentiellement celle de Koke, qui pourrait ne pas être à 100 % pour briguer une place de titulaire.

En bon soldat, Axel Witsel devra donc rapidement retrouver ses réflexes de médian pour faire face à Jude Bellingham, Luka Modric et aux autres stars du Real Madrid. Ce passage d’un poste à un autre devrait ainsi se poursuivre jusqu’à la fin de la saison… et de son contrat. “C’est vrai qu’il ne me reste qu’un an. Mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Cela dépend aussi de comment la saison va se dérouler”, a confié Witsel au micro d’Eleven Sports.

Un départ semble probable pour le joueur qui aura 35 ans en juin prochain. Et un retour au Standard n’est désormais plus une utopie, comme nous vous l’annoncions début septembre. “Auparavant, j’avais dit non. Maintenant, c’est vrai que c’est peut-être dans un coin de ma tête, oui”, a lancé celui qui a passé cinq saisons professionnelles à Sclessin (2006-2011) avant d’entamer sa belle et longue carrière à l’étranger.