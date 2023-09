C'est le principal enseignement de l'après-midi pour les Rossoneri, bien décevants, dans un match disputé sur un terrain détrempé par un violent orage qui a retardé de 25 minutes le coup d'envoi.

Les Milanais étaient pourtant bien partis, puisque Rafael Leao a ouvert la marque dès la 8e minute, en contre et en résistant à deux défenseurs de Vérone.

S'ils ont dominé globalement le match, ils ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri malgré des occasions nettes de Christian Pulisic (72) et de Yunus Musah (86).

L'équipe entraînée par Stefano Pioli s'est replacée provisoirement à la 2e place, avec 12 points comme l'Inter qui reste leader, avant d'affronter dimanche la lanterne rouge, Empoli.

"C'est une victoire importante, car la semaine n'a pas été évidente d'un point de vue physique comme mental. On a manqué de vitesse, je trouve, mais ce qui compte, c'est d'avoir les trois points", a insisté Pioli qui était notamment privé de son gardien de but français Mike Maignan, touché à une cuisse contre Newcastle, et d'un autre international français, Théo Hernandez, ménagé.

La Juve, elle, n'a pas l'excuse du calendrier surchargé, puisqu'elle est privée cette saison de compétitions européennes après avoir été sanctionnée par les autorités sportives italiennes, puis par l'UEFA.

"On a manqué de constance"

Les Piémontais ont pris l'eau à Sassuolo, en concédant deux buts sur d'énormes bourdes, le premier sur une erreur de main de leur gardien polonais Wojciech Szczesny (12e) et le dernier sur un incroyable but contre son camp de Federico Gatti (90+5) qui a renvoyé dans son but vide un coup franc tiré près du poteau de corner par son... gardien.

L'international italien Domenico Berardi, convoité tout l'été par la Juve, a tourmenté la défense piémontaise, notamment en marquant le 2e but (41e).

L'addition aurait pu être plus salée, Szczesny étant sauvé par sa transversale juste avant la fin du temps réglementaire.

"On a manqué de constance, avec des hauts et des bas en termes de concentration et on a payé le prix fort. Il faut s'améliorer et apprendre de ce genre de match", a souligné Massimiliano Allegri.

"Ce n'est pas la première fois cette saison qu'on montre cette fragilité mentale", a souligné le coach de la Juve qui, la veille, avait surpris en déclarant que son équipe ne pouvait pas viser le titre cette saison.

Le club le plus titré du football italien, 2e avant le coup d'envoi de la 5e journée, a rétrogradé à la 4e place avec 10 points, derrière l'Inter, l'AC Milan (2e, 12 pts) et la surprenante équipe de Lecce, victorieuse du Genoa (1-0) vendredi (3e, 11 pts).

Mardi, lors de la 6e journée programmée en milieu de semaine, la Juve reçoit justement Lecce.