Mike Tresor, la touche créative souhaitée par Kompany : “Je crois vraiment en la menace offensive de notre équipe”

Et cela tombe bien, c’est dans l’optique d’en ramener que Vincent Kompany a recruté Mike Trésor en toute fin de mercato. L’homme aux 24 passes décisives la saison dernière en Pro League possède pas mal de caractéristiques qui permettront de répondre aux carences offensives actuelles : une très bonne qualité de centre, une excellente vision de jeu et un énorme altruisme.

”J’ai toujours eu cette nature altruiste, cette vision du jeu, au service de mes coéquipiers, pense Mike Trésor, prêté par Genk avec option d’achat obligatoire. Et d’année en année, cela semble s’améliorer. Jouer comme ailier gauche tout en ayant cette liberté de venir à l’intérieur et de demander le ballon, c’est là que je peux apporter le plus à l’équipe.”

Titulaire face à Manchester ?

Le néo-Diable rouge (2 sélections) est arrivé légèrement blessé à Burnley. Il a donc profité de la trêve internationale pour se préparer et finalement recevoir ses premières minutes (14) lundi contre Nottingham Forest (1-1). Vu la suspension de Lyle Foster et la blessure de Michael Obafemi, Vincent Kompany devrait faire glisser Zeki Amdouni vers le poste de numéro 9 ce samedi contre Manchester United. Ce qui pourrait permettre à Mike Trésor de prendre une place de titulaire sur l’aile ou dans l’axe.

”Je crois vraiment en la menace offensive de notre équipe, se motive Vincent Kompany qui doit absolument prendre des points après le 1 sur 12 inaugural. Nous avons été solides lundi (à Nottingham Forest) et le défi est désormais de l’être contre United. Je veux voir quels progrès ont été réalisés.”