À Chelsea, Mauricio Pochettino fait encore pire que Tuchel, Potter et Lampard : “Nous ne pouvons pas nous cacher”

Les réactions de rage et de frustration de Mauricio Pochettino depuis son banc ne trompent pas. Rien ne s’est déroulé comme il l’imaginait ce dimanche après-midi contre Aston Villa. Son équipe a longtemps dominé et poussé vers le but adverse, mais la finition a toujours fait défaut. Comme sur les occasions de Nicolas Jackson et Enzo Fernandez en première période.