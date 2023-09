Harry Kane, l’agent 007 en mission trophées et records : “J’espère que j’en marquerai encore quelques-uns”

Sur les sept buts passés au pauvre Manuel Riemann, cinq sont venus des pieds de l’Anglais : il marque le 2-0 ; donne une splendide passe pour le 4-0 de Leroy Sané ; fait 5-0 sur penalty ; sert Mathys Tel pour le 6-0 ; puis ponctue le show avec le 7-0. "Cela aurait pu être un match difficile. Mais nous avons fait paraître les choses faciles avec la façon dont nous avons joué et notre mentalité”, s’est réjoui Harry Kane qui a terminé la soirée avec quelques records en poche.

Quatrième joueur anglais de l’histoire à réussir un triplé en Bundesliga (après Kevin Keegan en 1978 ; Tony Woodcok en 1980 et 1982 ; et Jadon Sancho en 2020), l’ancien joueur de Tottenham est aussi devenu le premier joueur à être impliqué dans dix buts (7 buts ; 3 assists) lors de ses cinq premières apparitions dans le championnat allemand. Même Erling Haaland (impliqué dans 8 buts en 2020) n’a pas fait mieux. “Je suis heureux et je découvre de mieux en mieux l’équipe. J’espère que je marquerai encore quelques buts.”

Celui qui a été acheté 100 millions d’euros cet été en profite aussi pour déjà dépasser plusieurs légendes du club. Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) et Mario Mandzukic (2012) se partageaient jusqu’à présent le record de cinq buts après leurs cinq premiers matchs de Bundesliga pour le Bayern. Kane en compte sept. Un total auquel on peut aussi ajouter le but inscrit mercredi soir en Ligue des champions face à Manchester United (4-3), le club qui a tenté de le recruter en début de mercato.

Mais si le capitaine de l’Angleterre a opté pour un premier défi à l’étranger, qui plus est dans le plus grand club d’Allemagne, c’est pour augmenter ses chances d’enfin soulever un trophée. Kane, plutôt agent 007 au service de sa Majesté que super-héros, est arrivé en Bavière avec cette unique mission de gagner des titres. Et s’il peut séduire toute l’Allemagne au passage grâce à ses statistiques, il ne s’en privera évidemment pas. À l’instar d’un certain James Bond qui joint généralement l’utile et l’agréable lors de ses missions…