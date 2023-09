Vincent Kompany est lanterne rouge de Premier League : doit-il s’inquiéter pour son poste ?

Être dernier après cinq rencontres, cela ne signifie évidemment rien dans un championnat où il faut en disputer trente-huit. Mais la lourdeur du statut de lanterne rouge et de celui de pire défense (13 buts encaissés) fait tout de même très mal à Vincent Kompany et ses joueurs. “C’est la vie du plus haut niveau”, relativise l’entraîneur des Clarets qui ne veut clairement pas se montrer alarmiste. Et il a raison de ne pas dramatiser.

Un calendrier terrible

D’abord parce que le promu n’a pas été gâté par le calendrier pour son retour au sein de l’élite. Il y a eu le match d’ouverture contre le champion en titre Manchester City (0-3) ; la réception d’un autre membre du Big 6, Tottenham (2-5) ; les affrontements avec de deux candidats au top 10, Aston Villa (1-3) et Nottingham Forest (1-1) ; puis cette rencontre samedi soir face à des Red Devils revanchards après leur début de saison compliqué.

La mauvaise nouvelle, c’est que la suite ne s’arrange pas vraiment avec l’enchaînement Newcastle (30/09) et Chelsea (07/10). La bonne, c’est qu’il y aura au milieu de cela le match contre l’autre promu Luton Town (03/10), prévu initialement lors de la deuxième journée mais finalement reporté. “C’est un début difficile, un calendrier difficile pour commencer. Mais nous trouverons nos moments”, positive Kompany.

guillement "L'essentiel pour moi est que nous n'avons pas eu à subir le match."

L’ancien Diable rouge, qui se retrouve dans cette position délicate pour la première fois de sa carrière d’entraîneur, préfère se reposer sur le positif. Comme les deux grosses occasions obtenues en première période face à United. “Je suis déçu du résultat mais plein d’espoir à cause de la performance et du caractère. Nous aurions pu obtenir un résultat aujourd’hui. Nous avons fait preuve de qualité et nous devons croire que c’est ce qui nous permettra d’obtenir des résultats.”

Pas encore capable de rivaliser avec le haut du tableau anglais, Burnley possède un groupe très jeune (24,4 ans) et près d’une quinzaine de nouveaux joueurs qui doivent encore apprendre à jouer ensemble. Mais des signes d’amélioration sont déjà observables. “L’essentiel pour moi est que nous n’avons pas eu à subir le match. Nous étions dans le jeu et essayions d’imposer nos idées aussi. C’est en s’améliorant et en adoptant les bonnes habitudes que cela donnera des résultats.”

37% de sauvés

Les statistiques peuvent aussi lui permettre d'y croire. Depuis la saison 1999-2000, neuf équipes (dont Burnley en 2018-2019) classées dernières après cinq matchs sont parvenues à se sauver, soit 37,5%. Mieux encore : certaines d'entre elles ont fini beaucoup plus haut dans le classement, comme Tottenham en 2009 (8e) ou West Brom en 2012 (10e). Six clubs (25%) ont par contre terminé à la dernière place en fin de championnat.

Sous contrat jusqu’en 2028, Kompany possède évidemment encore le soutien de sa direction. Mais les rencontres contre Luton Town, puis plus tard contre Bournemouth, Sheffield United ou Everton nécessiteront des résultats. Sans quoi le siège de Vinnie perdra de la stabilité, malgré son implication et son envie de projet à plus long terme.