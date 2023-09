La belle histoire de Jonny Evans, de retour à Manchester United seize ans après ses débuts : “On m’a dit qu’il s’entraînait avec les U21”

Jonny Evans fêtera ses 36 ans et janvier prochain, pour se rapprocher de la fin de son contrat et peut-être de sa carrière. Et il le fera avec le sentiment du devoir accompli, et d’être parvenu à boucler sa magnifique boucle en revenant à Manchester United, seize années après y avoir effectué ses débuts professionnels. Cette saison-là, le défenseur revenait de son passage à l’Antwerp et pouvait directement goûter à la Ligue des champions… remportée par son club quelques mois plus tard.

Sans club durant l’été

Au milieu de ses différents prêts et de son vrai passage réussi au club, entre 2008 et 2015, Jonny Evans a ajouté dix trophées à son palmarès. Il en vise désormais un dernier, en Coupe de la ligue par exemple, alors qu’il n’aurait même pas osé en rêver il y a quelques semaines lorsque Leicester City a été relégué en D2 et qu’il s’est retrouvé sans club durant trois semaines, son contrat n’ayant pas été renouvelé.

guillement "J'ai aimé chaque minute de ce match."

”Cet été, j’ai ouï dire qu’il était là et qu’il s’entraînait avec les U21, a raconté Erik ten Hag, qui a poussé pour proposer un contrat à Evans, qui maintenait alors sa forme en toute discrétion dans son ancien club. J’ai dit à Fletch (Ndlr : Darren Fletcher, le directeur technique, qui a joué avec Evans par le passé) de le ramener en équipe première, puisqu’il pouvait peut-être nous aider. Au final, on a décidé de le signer, parce que j’ai trouvé qu’il pouvait réellement contribuer à notre jeu.”

Quelques semaines plus tard, Jonny Evans a ainsi profité de l’absence d’Harry Maguire pour fêter sa 200e apparition pour United avec une place de titulaire face à Burnley… et de donner la passe décisive de l’unique but de la rencontre, signé Bruno Fernandes. “J’ai aimé chaque minute de ce match, s’est réjoui le Nord-Irlandais. Jamais, je n’aurais pensé atteindre le cap des 200 rencontres mais c’était un honneur absolu. L’opportunité m’a été présentée de revenir et j’avais une certaine appréhension mais je me suis directement dit qu’il n’y avait pas de meilleure option pour moi. Je me devais de revenir ici et de voir où cela allait m’emmener.”