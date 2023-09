Un ancien entraîneur du PSG pour venir sauver Marseille du marasme ?

Dans une situation très tendue avec les supporters et sans entraîneur depuis le départ de Marcelino, l’OM recherche son successeur. Selon nos confrères de RMC Sport, le club phocéen suivrait Christophe Galtier, originaire de la région. Bien que l’entraîneur présente l’avantage d’être libre et de connaître parfaitement le championnat (ndlr : il a été champion avec Lille et le PSG), son passé de coach dans la capitale ne plaide pas en sa faveur.