À Burnley, Manuel Benson et Anass Zaroury doivent reconquérir le cœur de Vincent Kompany

Il y a quelques mois, l’ancien Zèbre et l’ancien Anversois étaient des visages incontournables de l’énorme parcours de Burnley vers la promotion en Premier League. L’un côté gauche et l’autre à droite. L’adaptation très rapide des deux ailiers recrutés en Pro League leur a permis d’enchaîner les titularisations, les buts et les passes décisives pour porter les Clarets vers les sommets du Championship. Zaroury (10 buts et 6 assists) et Benson (14 buts et 4 assists) ont même été les deux joueurs de Burnley les plus décisifs, après Nathan Tella (19 buts et 5 assists).

En signe de remerciement et de reconnaissance, les deux joueurs ont signé une prolongation de contrat agrémentée d’une belle revalorisation salariale, au début du mois d’août. “La saison dernière a été la meilleure de ma carrière jusqu’à présent pour moi. C’est un groupe formidable et je suis vraiment excité pour cette saison à venir”, s’était emballé Zaroury.

Une grosse concurrence

Sauf que la transition vers le niveau supérieur n’a pas été simple. Parce que les exigences ont été revues à la hausse. Et parce que Vincent Kompany a multiplié les transferts durant l’été. Luca Koleosho (Espanyol Barcelone), Nathan Redmond (Besiktas), Wilson Odobert (Troyes), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim) et même le Diable rouge Mike Trésor (Genk) sont tous arrivés avec un statut d’ailier. À cette liste, il faut également ajouter Jóhann Berg Gudmundsson, au club depuis 2016 mais plutôt utilisé dans l’axe la saison dernière.

Une première hiérarchie a ainsi été imposée par Vincent Kompany. Gudmundsson sur l’aile droite, Koleosho à gauche. Puis Bruun Larsen comme premier remplaçant de Koleosho, devant Zaroury. Et Benson en doublure sur l’autre aile, en sachant que Mike Trésor sera utilisé des deux côtés ainsi que dans l’axe par Kompany, selon les besoins. L’ancien Genkois a d’ailleurs été préféré à Benson lorsque Gudmundsson a dû sortir sur blessure en début de match samedi face à Manchester United.

Il est vrai que les circonstances n’ont pas joué en faveur de Benson et Zaroury. Le premier n’a pas pu participer à la préparation estivale en raison d’une blessure ; le second a dû purger une suspension de deux matchs (2e et 3e journée) à cause de son tacle dangereux sur Kyle Walker et sa carte rouge reçue dès le premier match face à City.

guillement "Benson est ce type de joueurs que nous devons chérir."

Mais les voilà désormais à nouveau frais et disponibles pour Vincent Kompany. Sauf qu’il leur faudra d’abord regagner des points en sortie de banc, ou grâce à la rotation, avant de prétendre à une place de titulaire. Leur chance, c’est que les résultats actuels de Burnley (avant-dernier de Premier League), avec Koleosho et Gundmundsson sur le terrain, sont très décevants et que l’attaque fait partie des points noirs. Ce qui contraindra l’entraîneur à apporter des changements, tôt ou tard.

L’autre bonne nouvelle, c’est que Kompany croit toujours en eux. En témoigne son discours lors de la prolongation de Benson. “Ce qui est le plus important pour nous, c’est qu’il est un joueur qui peut changer la face d’un match. Qu’il le fasse pendant 90 minutes ou pendant 30 minutes, il est ce type de joueurs que nous devons chérir.”

Une performance convaincante du Belge et de son compère belgo-marocain est donc nécessaire ce mardi en Coupe de la Ligue. Plus globalement, c’est toute l’équipe de Burnley qui aura besoin d’un bon résultat pour respirer au milieu du calendrier asphyxiant et des résultats insuffisants en championnat.