Mislintat a créé un noyau incohérent, Cruyff se retourne dans sa tombe et van Gaal ne reviendra pas : comment l’Ajax “a touché le fond”

Cagoulés, les membres de la F-Side (le noyau dur des supporters de l’Ajax) ont ensuite tenté d’enfoncer la porte de l’entrée principale du stade. “Tout ça n’a rien à voir avec le football ou avec le supporterisme”, a tweeté Dilan Yesilgöz, ministre de la Justice et de la Sécurité et fan de l’Ajax. Sous des jets de pierre, la police a fini par reprendre le contrôle de la situation, tandis que le prix d’une action du club, coté en Bourse, a vite chuté de 5 %.

Comme en 2010, avant la révolution de Cruyff

La crise est totale à Amsterdam. Jan van Halst, directeur général intérimaire, a avoué que le club avait “touché le fond”. Le malaise va bien au-delà du bilan catastrophique de 5 points sur 12… ou même sur 15 si Feyenoord parvient à défendre son avantage ce mercredi à 14h. Soit quand les deux rivaux joueront les 34 dernières minutes du duel dans un stade vide.

Les couloirs de Johan Cruyff-Arena ont pris des airs de cirque. Les fissures sont nombreuses et présentes à tous les étages, à tel point que la situation est comparée à celle de 2010 quand Cruyff a mené sa propre révolution. La question centrale est de savoir qui détient le pouvoir au club. Van Halst n’occupe le poste de directeur général que temporairement, en attendant l’arrivée d’Alex Kroes. Celui qui doit être le successeur d’Edwin van der Sar n’entrera en fonction qu’en mars 2024. Entre-temps, Van Halst n’est considéré que comme “un stagiaire”, écrit la presse néerlandaise.

Mislintat et ce mercato à 115 millions €

Finalement, tout a commencé en février 2022, avec le départ de Marc Overmars, repêché par l’Antwerp. Dans un vide institutionnel, Sven Mislintat a pu prendre les pleins pouvoirs sportifs. L’Allemand a été le grand artisan d’un mercato estival polémique. Les transferts qu’il a réalisés ont suscité l’étonnement vu l’ADN de la maison. L’ancien directeur sportif de Dortmund ou encore d’Arsenal a dépensé 115 millions €. Chuba Akpom (12 millions – ex-Saint-Trond), Georges Mikautadze (16 millions – ex-Seraing) ou encore Gaston Avila (12,5 millions – ex-Antwerp) ont notamment débarqué.

Mais le transfert le plus interpellant reste celui de Borna Sosa. Pour son passage de Stuttgart à Amsterdam, le Croate a été représenté par une agence qui détient des parts dans une société privée de Mislintat. Raison pour laquelle l’opération fait l’objet d’une enquête pour conflit d’intérêts. Dimanche, Mislintat a été la cible d’insultes du public qui, au bout du compte, a obtenu son souhait : le licenciement du directeur technique. Celui qui a largement bâti sa réputation avec le transfert de Robert Lewandowski de Poznan à Dortmund est considéré comme le premier coupable de l’état désastreux de l’effectif.

Van Gaal ne reviendra pas

Ce n’est pas pour autant que Maurice Steijn, l’entraîneur, ne doit pas craindre pour son poste aussi. Le coach et Mislintat étaient publiquement en conflit, le second étant carrément entré dans le vestiaire dimanche pour annoncer que c’était “le Jour-J” pour le premier. Steijn a avoué qu’il n’avait aucune voix dans le cadre des transferts de cet été. Ses conditions de travail sont loin d’être idéales, mais les choix opérés par l’ancien T1 du Sparta Rotterdam laissent perplexe et ses connaissances tactiques sont limitées. Le fait qu’il ait mené cette guerre ouverte face à Mislintat, aux dépens des intérêts du club, lui a aussi été reproché. Les déclarations de Pierre van Hooijdonk à son égard n’ont pas aidé son image non plus : l’ancien attaquant, reconverti en consultant, l’a accusé “d’affaires louches avec quelques amis-agents” quand Steijn dirigeait encore le NAC Breda en 2020.

À lire aussi

Le club, qui a si souvent été cité comme modèle par Anderlecht, l’Antwerp, Genk ou même le Club Bruges et qui était encore en demi-finale de la Ligue des champions en 2019, a perdu son identité. Dans ce genre de situation, la solution privilégiée est de se tourner vers des anciens de la maison. Comme Cruyff l’a fait en 2010 d’ailleurs. Le public a non seulement scandé le nom de Marc Overmars, mais aussi celui de Louis van Gaal. Mais, du haut de ses 72 ans, l’ancien sélectionneur des Oranje a vite balayé la possibilité d’un retour, là où il a gagné la Coupe aux grandes oreilles en 1995. “Je ne me vois plus coacher un club”, a déclaré, à la NOS, celui qui lutte contre un cancer de la prostate.