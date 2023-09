Siebe Van der Heyden défendra sur João Felix et Robert Lewandowski : “Et dire que j’étais en D1B il y a deux ans”

”Ce sera très difficile. Ils n’ont pas perdu et ils se débrouillent très bien, mais nous jouerons à 11 contre 11 et nous sommes à domicile. Nous avons vu deux matchs dans lesquels le Barça a souffert : Getafe et la Celta. Avec ces exemples de ce que font nos rivaux, nous avons essayé de concevoir un plan, dévoile Javier Aguirre, l’entraîneur de Majorque, qui devrait renouveler sa confiance envers Siebe Van der Heyden, sur la gauche de son trio de défenseurs centraux, comme ce fut le cas lors des trois derniers matchs. Soit face à Felix ou Lewandowski.

Arrivé cet été aux Baléares, l’ancien Unioniste a eu besoin de trois matchs pour entrer dans le onze de départ d’Aguirre. Et depuis qu’il enchaîne les titularisations, la défense de Majorque semble aller mieux. En témoignent le partage face à l’Athletic Bilbao (0-0) puis le succès au Celta Vigo (0-1), sans encaisser. En revanche, le 5-3 subi ce week-end à Gérone, la surprise de ce début de saison en Liga, a fait très mal aux Majorquins et à Van der Heyden, qui a d’ailleurs été sorti à la pause au profit d’un joueur plus offensif.

”Mais l’équipe a tourné la page. Nous sommes bien. Tout le monde est motivé et veut jouer contre le Barça”, assure Aguirre. Van der Heyden, le premier. “C’est incroyable de se dire que je pourrais affronter le Barça alors que j’étais encore en D1B il y a deux ans…, nous confiait le défenseur il y a une douzaine de jours. Je regarde parfois en arrière pour voir tout le chemin accompli et je suis assez fier de moi. Mais ma mentalité sur le terrain ne changera pas si l’adversaire est Barcelone, Bilbao ou un plus petit club.”