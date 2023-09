Affaire Rubiales: l'ex-sélectionneur espagnol Jorge Vilda inculpé

Proche de Rubiales, Vilda, dont les méthodes étaient critiquées par ses joueuses, a été limogé début septembre par la Fédération espagnole.

Son inculpation intervient deux jours après l'audition par le juge du frère et d'une amie de Jenni Hermoso qui ont confirmé, selon une source judiciaire, les déclarations de la joueuse sur l'absence de consentement de sa part et les pressions exercées sur elle et ses proches par Rubiales et son entourage.

Selon la presse espagnole, le frère d'Hermoso a indiqué au juge qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de Vilda.

Initialement convoqués par le magistrat en qualité de témoins, le directeur de la sélection masculine, Albert Luque, et le responsable du marketing de la fédération Rubén Rivera, ont également été inculpés, comme Jorge Vilda, a ajouté l'Audience nationale.

Lors du dépôt de sa plainte auprès du parquet, Jenni Hermoso avait indiqué "qu'elle et son entourage immédiat (avaient) subi des pressions constantes et répétées de la part de Luis Rubiales et de son entourage professionnel pour justifier et approuver les faits", avait alors indiqué le ministère public.

Luis Rubiales, qui a démissionné de son poste le 10 septembre, a été inculpé dans cette affaire d'"agression sexuelle" mais aussi de "coercition" en raison de ces pressions.

L'ex-patron du foot espagnol, qui a toujours affirmé que ce baiser était consenti, a lui été entendu le 15 septembre et se voit interdit depuis par le juge de s'approcher à moins de 200 m de la joueuse.

Le 20 août, après le sacre mondial de la "Roja" à Sydney, Luis Rubiales avait embrassé par surprise Jennifer Hermoso sur la bouche. Un geste qui avait provoqué l'indignation internationale et sa suspension provisoire par la Fifa.

Le magistrat en charge de l'affaire auditionnera aussi lundi prochain la double Ballon d'Or Alexia Putellas et deux autres championnes du monde, Irene Paredes et Misa Rodríguez, comme témoins.