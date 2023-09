Roberto De Zerbi, le gamin de Brescia devenu influenceur mondial : “L’un des managers les plus influents des 20 dernières années”

À cet instant, le grand public ne connaissait pas encore vraiment le nom de cet Italien de Brescia, touché par le virus du football dès ses premiers pas grâce à son papa et à son amour pour le club de sa ville. “Je ne suivais que Brescia et seulement Brescia, comme un supporter”, a-t-il confié en 2019 à So Foot, même s’il était déjà captivé par “les joueurs qui avaient quelque chose en plus”. Jusqu’à ce qu’il découvre, à la fin de sa carrière de numéro 10 – essentiellement en Serie B (132 matchs) -, le football du Barça de Pep Guardiola, l’équipe qui lui a “ouvert l’esprit” et donné envie d’entraîner dès 2013, après avoir rangé ses crampons.

Échecs à Palerme et à Benevento

D’abord au Darfo Boario, club amateur en Lombardie. Puis à Foggia (Serie C), avant de découvrir la Serie A avec Palerme – où il est viré après deux mois et demi – et Benevento l’année suivante – où il termine relégué depuis la dernière place du championnat. “De Zerbi est comme Guardiola”, lâchera tout de même l’ancien international français Bacary Sagna, alors à Benevento, après avoir compris que sa méthode pouvait révolutionner le jeu. De Zerbi n’a alors que 39 ans avec derrière lui deux échecs sportifs, mais la direction de Sassuolo – qui a également perçu son grand potentiel – ose lui proposer un job pour la saison 2018-2019.

Roberto De Zerbi prend ainsi les rênes des Neroverdi dans l’indifférence quasi générale, et parvient enfin à mettre en place ses idées. “Être entraîneur signifie penser exclusivement au collectif, au sport, au fait d’être à l’intérieur d’un staff, estime-t-il à ce moment-là. Et il ne suffit pas d’avoir joué au football pour être entraîneur. Bien sûr, cela donne un avantage, mais il faut ensuite étudier, avoir une méthode, un mental, qui permet de parler aux autres de ton idée du football. Nous devons convaincre, pas imposer.”

Ses débuts à Sassuolo sont explosifs. Le club, qui se battait contre la relégation quelques semaines auparavant, se permet de battre l’Inter puis de s’installer dans le top 10 pour finalement terminer la saison au onzième rang. Mais avec une philosophie déjà claire. “Il est la meilleure chose qui me soit arrivée à cette étape de ma carrière. Je pense que c’est un génie”, dira son attaquant Kevin-Prince Boateng, alors que des joueurs comme Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Giacomo Raspadori, Francisco Caputo ou Gianluca Scamacca – tous devenus internationaux italiens – se révèlent durant les trois années de De Zerbi au club.

Deux grands principes

En plus de ses très bons résultats, Sassuolo épate l’Europe avec son jeu léché et offensif – basé sur l’organisation et le divertissement – qui lui permet de finir deux fois à la huitième place. “L’organisation signifie que c’est un travail d’équipe et que pour que l’équipe tourne bien, il faut que tout le monde parle la même langue. […] L’amusement, c’est le ballon. Et je prends toujours l’exemple du joueur lorsqu’il est enfant. L’enfant, lorsqu’il joue, il s’amuse seulement lorsqu’il a le ballon. Plus je l’ai, plus je m’amuse et inversement”, détaille-t-il à So Foot.

De la théorie à la pratique, il y a encore un grand pas. Mais De Zerbi l’a franchi, notamment en s’inspirant des meilleurs. “J’ai cherché à comprendre ce que Guardiola faisait, mais aussi ce que faisait Mourinho, ce que faisaient Klopp, Giampaolo, Sarri, Paulo Sousa, Bielsa, Gasperini et beaucoup d’autres.” Pour arriver à ce qui se nomme aujourd’hui le DeZerbiBall, “le plus beau football du monde”, selon l’entraîneur de l’AEK Athènes qui a récemment croisé Brighton en Europa League, grâce à la qualification historique de la saison dernière.

Même si les débuts chez les Seagulls ont été compliqués (3 défaites et 2 nuls), le déclic est venu fin octobre 2022 avec le match contre… Graham Potter et Chelsea, remporté 4-1. La suite a été prodigieuse, malgré le départ de Leandro Trossard, alors l’un de ses meilleurs joueurs. “Brighton est passé maître dans l’art de passer le ballon à un joueur démarqué mais aussi de savoir quand passer le ballon. Ils se créent en moyenne 20 à 25 occasions par match. Ils monopolisent le ballon comme on ne l’a pas vu depuis longtemps”, observait Pep Guardiola, devenu fan de l’Italien.

”Roberto De Zerbi est l’un des managers les plus influents de ces 20 dernières années, a même lancé le manager de Manchester City, qui fait pourtant lui-même partie des sources d’inspiration de De Zerbi. Il n’y a aucune équipe qui joue comme eux, c’est unique. Quand il est arrivé, j’avais une idée de l’impact qu’il aurait sur la Premier League, mais je ne pouvais pas m’attendre à ce qu’il le fasse en si peu de temps.”

Début de saison historique

Sixième de Premier League, juste derrière Liverpool, De Zerbi devait ensuite relever le défi de maintenir le soufflé levé. Et ce, malgré les départs durant l’été de pions majeurs comme Alexis MacAllister et Moises Caicedo. La mission semble déjà réussie : Brighton vient de devenir le premier club hors du Big six à démarrer sa saison avec cinq victoires en six matchs, depuis Charlton (2005-2006). Tout en continuant à impressionner offensivement avec un jeu de construction sensationnel (9,1 passes en moyenne dans la préparation des buts, le ratio le plus élevé du championnat).

Le club de Tony Bloom, également propriétaire de l’Union SG, occupe aujourd’hui la troisième place. “Je n’avais pas vraiment réalisé l’impact qu’il aurait à son arrivée, a admis le patron anglais à The Athletic. Graham Potter a également fait un travail exceptionnel en termes d’élévation des niveaux, mais Roberto a fait un pas en avant. Il a eu une énorme influence sur de nombreux joueurs et il est très doué pour améliorer les joueurs individuels.”

L’influence de Roberto De Zerbi s’exporte désormais bien au-delà de Brighton et de l’Angleterre. Sa philosophie est devenue une source d’inspiration pour bon nombre de jeunes managers. Des vidéos et des analyses de ses matchs sont même montrées dans beaucoup de centres de formation. C’est le cas à l’Olympique Lyonnais, l’un des meilleurs centres de France, notamment.

Il se murmure que même son style vestimentaire est pris en exemple. T-shirt ou pull noir, chaussettes et chaussures blanches. Le détaillant de vêtements anglais Jacamo a ainsi récemment expliqué que certaines ventes “inspirées par le style de De Zerbi”, ont explosé. Les ventes de pulls ras du cou noirs sont par exemple en hausse de 116 %, et les baskets blanches, de 55 %… Et ce n’est probablement que le début de la De Zerbi mania, qui rejoindra assurément un grand club dans un avenir proche.