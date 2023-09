Serie A : mais où est passé le vrai Kvaratskhelia ?

Six mois sans marquer. Une statistique effrayante pour le meilleur joueur de Serie A de la saison 2022-2023. Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début du championnat. Il n’a réalisé qu’une passe décisive en quatre rencontres. Un bien maigre bilan pour la pépite géorgienne. À l’instar de son ailier gauche, Naples (septième) ne se porte pas bien non plus. Comment expliquer cette mauvaise passe de “Kvaradona” ?