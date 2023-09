Gennaro Gattuso à l’OM : un taureau survolté dans une arène sauvage

À lire aussi

Pourtant, c’est bien sur ce fort caractère qu’ont misé les dirigeants de l’OM, qui cherchaient un leader capable d’élever la voix, de ramener de la discipline et de tenir tête aux supporters. “Je suis mon instinct, parfois je me sens comme un taureau. C’est mon secret”, confiait le Calabrais en 2020, après avoir remporté son premier trophée d’entraîneur, la Coupe d’Italie, avec Naples. Son seul trophée à ce jour…

guillement "Certains de ses discours m’ont donné la chair de poule.”

Car Gennaro Gattuso a beau avoir un CV de joueur long comme le bras (champion du monde avec l’Italie, deux Ligues des champions, deux Serie A, une Coupe du monde des clubs, …), sa réussite en tant que coach n’a pas été du même acabit. L’OM est son neuvième club en dix ans et plusieurs de ses expériences ont tourné au vinaigre. Son palmarès d’entraîneur est d’ailleurs plus fourni en démissions (3) et en licenciements (2).

Il n’est en effet pas toujours évident d’intégrer Rino Gattuso dans un club. En témoignent ses expériences à la Fiorentina (parti après 23 jours parce qu’il était en désaccord avec la direction) et à Valence (viré après une vingtaine de matchs). En revanche, ses passages au Milan AC et à Naples ont prouvé qu’il était capable de remuer un vestiaire et d’éteindre un incendie.

Il sait dompter un groupe

Lorsqu’il prend la tête du Milan AC en 2017, le contexte est difficile. Son club de cœur est en pleine crise économique, mais il parvient tout de même à lancer la transition qui amènera plus tard à la révolution de Stefano Pioli. “J’ai adoré que Gattuso considère tous ses joueurs comme égaux, il ne faisait aucune distinction, a raconté Hakan Calhanoglu, l’un de ses joueurs de l’époque. Il sait comment traiter les joueurs et leur parler face à face. Quant à ses capacités de motivation, certains des discours qu’il a prononcés avant les matchs m’ont donné la chair de poule.”

guillement “C’est un mec bien, mais quand il s’énerve, il se transforme en ogre.”

La situation est encore pire lorsqu’il arrive à Naples deux ans plus tard. Le vestiaire est au bord de l’implosion, après un gros clash avec son prédécesseur Carlo Ancelotti et le président Aurelio De Laurentiis. “Il a complètement changé le Napoli, a témoigné Laurenzo Insigne. Au-delà du système, l’entraîneur m’a tout de suite fait sentir important, m’a fait confiance, et nous essayons tous d’aider tant en attaque qu’en défense.”

Voilà sa méthode : motiver les joueurs, rendre chacun important pour avancer en équipe. Tout en étant capable d’exclure les joueurs qui n’adhèrent pas à ses idées. Hirving Lozano en a par exemple fait l’expérience à Naples. : “C’est un mec bien, mais quand il s’énerve, il se transforme en ogre.”

Même s’il n’est jamais parvenu à instaurer une vraie culture de la gagne dans ses clubs et qu’il a souvent subi des critiques pour ses réactions face à la presse ou ses carences tactiques, Gattuso possède le bon profil pour stopper la crise marseillaise. Du moins, pour le court ou moyen terme. Selon L’Équipe, son premier discours mercredi soir avant le premier entraînement était d’ailleurs porté sur le combat, le travail et l’unité de groupe. Car pour dompter l’arène sauvage du Vélodrome, il lui faudra être accompagné d’autres taureaux. Un déclic est déjà attendu samedi soir à Monaco.