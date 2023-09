Julien Duranville a rejoué, mais il doit encore patienter

Blessé aux ischios durant la présaison aux États-Unis, l’ancien Anderlechtois doit faire preuve de davantage de patience en suivant un programme personnalisé. La première étape de son retour à la compétition a été de le lancer avec les U19. C’est ce qui a été fait dimanche dernier, avec 45 minutes de jeu dans les jambes (et une passe décisive).

”Le plus important, c’est qu’il ait joué 45 minutes. C’était notre mission et notre tâche, a commenté l’entraîneur des U19 Mike Tullberg, interrogé par le Ruhr Nachrichten. Julien a un caractère incroyablement bon. Il est le premier à porter les cônes et les buts. C’est un super garçon. J’espère qu’il jouera bientôt dans le grand stade.”

Cela pourrait être pour le match de mercredi en Ligue des champions face au Milan AC. Mais le club vise plutôt celui du samedi 7 octobre face à l’Union Berlin. Entre-temps, l’ailier de 17 ans devrait poursuivre son processus avec une autre apparition, soit avec les U19, soit avec les U23. L’idée du coach Edin Terzic est de ne prendre aucun risque : pour éviter une rechute de sa blessure musculaire, et s’assurer de pouvoir ensuite compter sur lui sur du plus long terme.