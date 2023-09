Un gardien du Stade de Reims porte plainte contre son club pour “mise en danger de la vie d’autrui”

Il s’est notamment confié au journal L’Équipe pour expliquer ce problème dont on parle trop peu dans le monde du football. Tout a commencé par un choc à l’entraînement en août 2022. Lors d’un duel, il reçoit un coup de genou dans la mâchoire. “J’ai perdu connaissance pendant plusieurs minutes. Jusqu’à mon réveil à l’hôpital, deux jours après, ça a été le trou noir. On m’avait opéré de multiples fractures. J’ai aussi subi un traumatisme crânien, comme indiqué sur le bilan médical, mais personne ne s’en est soucié, ne m’a parlé d’éventuels symptômes à surveiller”, explique-t-il.

Duparchy reprend donc naturellement l’entraînement trois mois plus tard. Mais le gardien continue de souffrir de maux de tête et la situation empirait au fil des jours. Mais les péripéties du gardien ne s’arrêtaient pas là puisqu’en mars 2023, il recevait un ballon en pleine tête à l’entraînement : “Je suis tombé et en me relevant, j’étais complètement sonné, avec des troubles de la vision et des lumières jaunes devant les yeux, des nausées. Je suis allé voir le doc qui m’a dit : ’’Si ça s’aggrave ou si ça devient insupportable, tu me préviens. Le lendemain, j’ai disputé un match avec la réserve, contre Lens.”

Sauf que quelques semaines plus tard, il consulte un neurologue qui le met directement à l’arrêt pendant plusieurs semaines. Une pause qui fait du bien à Duparchy, mais alors que Guingamp s’intéresse à lui, les symptômes de sa commotion reviennent et il doit à nouveau consulter un neurologue. Cela pousse le club breton à faire marche arrière.

Toujours sous contrat avec Reims, Duparchy se dit abandonné par son club. C’est pour cette raison qu’il a décidé de porter plainte : “Mon avocat a envoyé un courrier, ils n’ont jamais répondu. Le club ne me paie pas, n’assume pas son devoir médical envers moi”, déclare-t-il, “Tout est à ma charge. Peut-être pensent-ils que je vais les oublier. Mais je ne peux ni m’inscrire au chômage, ni reprendre des études en alternance, ni faire de stage car j’ai un contrat avec Reims. Plus personne ne me soigne, plus personne ne me paie, je suis à l’abandon”, précise-t-il enfin.

Or, selon le règlement de la Ligue de football professionnelle, dans le cas d’une commotion cérébrale encourue à l’entraînement ou en match, le joueur doit être pris en charge par le staff médical de son club et des examens doivent être approfondis avant qu’il ne puisse remonter sur les terrains.