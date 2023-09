La chronique de Jonathan Lange : le grand test de Vincent Kompany

Sans le 0-8 passé par Newcastle à Sheffield United, les Clarets seraient derniers, eux qui s’apprêtent justement à rendre visite ce samedi aux Magpies. Et il y a sans doute un endroit plus indiqué actuellement que Saint James Park pour profiter d’un samedi après-midi ensoleillé. Mais Kompany ne va pas y garer le bus. Une question de philosophie. De principes sur lesquels il n’est pas (encore ?) disposé à négocier. Ses hommes ont plus souvent le ballon que leur adversaire cette saison avec 51,7 % de possession, la septième plus élevée du championnat. Sauf qu’ils cadrent en moyenne trois frappes seulement, touchant des crampons le fossé entre une Championship qu’ils ont survolée et une Premier League qui ne pardonne pas. Et forcément, obligé de s’exprimer, de s’expliquer avant et après chaque match, Kompany a conscience du problème. Fait face aux premières critiques notamment sur son mercato à 111 millions avec des recrues qui ne sont pas vraiment des renforts.

Son dogmatisme va-t-il payer?

Lui qui a révolutionné Burnley mise sur un calendrier plus abordable pour se relever, avec des adversaires directs dans la course au maintien qui vont arriver et qui dessinent un grand test pour lui. Celui de ses méthodes, de ses idées qu’il confronte au plus haut niveau avec la volonté de mourir avec elles plutôt que d’en changer. Son dogmatisme va-t-il payer quand statistiquement, les équipes avec un tel bilan ont 58 % de chances d’être relégués en fin de saison ? Ou va-t-il afficher un projet plus pragmatique quitte à renier ses convictions ? Le voilà en tout cas dans une période charnière de sa deuxième carrière, lui qui sait qu’on ne devient qu’un vrai entraîneur après avoir été viré une première fois. Même s’il s’avance déterminer à l’idée d’être baptisé à l’eau d’un licenciement le plus tard possible.