Le Milan AC made in Chelsea : une grande réussite, enfin

Une colonne vertébrale Blues à Milan

Nombreux étaient les tifosi qui craignaient une mauvaise gestion de l’AC Milan par le nouveau propriétaire, Gerry Cardinale (patron de Red Bird qui détient également des parts à Liverpool et le club de Toulouse). Mais force est de constater que l’Américain n’est pas là pour plaisanter. 114 millions d’euros. Voilà la somme déboursée par les Diavoli cet été. Un mercato d’ampleur pour le septuple vainqueur de la Ligue des Champions.

À lire aussi

Pour renforcer son effectif, le club n’a pas hésité à réactiver la piste Chelsea, déjà gage de belles surprises les saisons précédentes. Avec Fikayo Tomori (25 ans), défenseur central anglais, et Olivier Giroud (36 ans), l’avant-centre français. Tomori a incarné la solidité défensive de la formation lombarde pour mener son équipe au Scudetto au terme de la saison 2021-2022. Il reprend désormais peu à peu son meilleur niveau. Giroud, comme à sa bonne habitude, a toujours rendu service à l’équipe de Stefano Pioli dans les moments importants. Il marque lorsque Milan en a besoin, même si son meilleur total de buts en Serie A (13 buts) n’est pas des plus impressionnants.

Durant ce mercato, d’autres Blues sont donc arrivés, en profitant du dégraissage opéré par Todd Boehly, le patron américain. Ruben Loftus-Cheek (27 ans) et Christian Pulisic (25 ans) devaient trouver une porte de sortie. Le premier, milieu de terrain anglais, a été acheté pour environ 16 millions d’euros avec pour mission de combler le départ de Sandro Tonali (23 ans), parti à Newcastle pour 64 millions d’euros. Physique et possédant un gros volume de jeu, l’Anglais rappelle la manière de jouer d’un certain Franck Kessié (26 ans), passé par l’AC Milan, mais avec un brin de technique en plus.

Quant à Pulisic, acheté pour 20 millions, il arrive pour dynamiter l’aile droite du club italien. Un secteur de jeu qui pose des problèmes depuis quelques saisons et que Stefano Pioli voulait révolutionner pour passer à un 4-3-3. Alexis Saelemaekers, Junior Messias ou Samu Castillejo ne sont jamais parvenus à égaler la puissance de Rafael Leão sur l’autre aile. Ils ont aujourd’hui tous quitté le club.

À lire aussi

Pour l’instant, Loftus-Cheek et Pulisic donnent satisfaction. Le milieu anglais impressionne par ses qualités et son physique. Il compte un but et deux passes décisives en six rencontres de championnat. L’ailier droit américain, de son côté, se montre déroutant. Ce qui lui a permis de faire trembler les filets deux fois et de réaliser un assist en six matchs également.

Milan-Chelsea, un historique pas très convaincant

Ce n’est pas la première fois que les deux clubs négocient ensemble. Même si ces dernières saisons, ce sont surtout les Italiens qui ont profité des départs londoniens, la relation a aussi fonctionné dans l’autre sens. Andryi Shevchenko, Marcel Desailly et George Weah par exemple. Et pourtant, à part Desailly, capitaine des Blues durant 94 matchs sur 222 qui a tout de même éprouvé des difficultés à s’imposer en Angleterre, ces mouvements ont été soldés par des échecs.

George Weah et Andriy Shevchenko le prouvent bien. L’attaquant libérien n’a joué que 15 rencontres pour le club anglais. Il marquera à cinq reprises. Shevchenko, lui aussi, ne convaincra pas. L’Ukrainien ne s’est jamais imposé en Angleterre. Il retournera à San Siro la saison suivante.

Dans l’autre sens, la réussite n’avait pas non plus été exceptionnelle par le passé. Hernan Crespo, Fernando Torres, Michael Essien, Marco Van Ginkel, Mario Pasalic et Tiémoué Bakayoko sont aussi passés de Londres à Milan. À part Crespo, les autres n’ont pas réussi à s’imposer à San Siro. La nouvelle génération d’ancien Blues est cependant en train de donner tort à ceux qui pensaient que la connexion était un échec.