Les Sang et Or n'ont pas été extrêmement brillants mais ils ont assuré l'essentiel grâce à un but de leur recrue Elye Wahi, son premier sous ses nouvelles couleurs, au quart d'heure de jeu dans ce duel des Racing qui n'a pas atteint des sommets.

Un deuxième succès consécutif pour les joueurs de Franck Haise après celui contre Toulouse (2-1), qui leur permet de mieux respirer avant d'accueillir Arsenal mardi en Ligue des champions, et Lille dans le derby du Nord le week-end prochain.

Les Lensois avaient encaissé trois buts à chacun de leurs trois premiers déplacements en L1 mais ils se sont cette fois montrés solides en défense, rudes dans les contacts et bien regroupés dans une défense à cinq. C'est la première fois de la saison qu'ils n'encaissent pas de but.

Lens, remonté temporairement à la 13e place de la L1, s'est également appuyé sur un gros pressing qui a longtemps étouffé des Strasbourgeois très timorés.

Les Alsaciens n'ont pas montré grand chose, à l'exception du jeune Brésilien Angelo Gabriel, intéressant sur toutes ses prises de balle et qui pourrait constituer l'une des révélations du championnat.

Pour ce qui était le 30e match consécutif à guichets fermés à La Meinau, les joueurs de Patrick Vieira auraient pu prendre la tête du championnat en cas de large victoire. Mais au lieu de cela ils ont subi leur première défaite de la saison devant leur beau public, après deux succès et un nul.

Ce revers annule aussi la bonne opération réalisée par Strasbourg, qui était allé s'imposer à Metz dimanche dans le derby de l'Est (1-0) et reste 6e avant les autres matches de cette 7e journée.

Après un début de match plutôt à la faveur de Strasbourg, avec des frappes de Diarra (2e) et Bakwa (7e, 9e), Lens a profité d'une perte de balle de la défense locale et Sotoca a servi Wahi, qui d'un bel enchaînement a ouvert le score d'une frappe à ras de terre (1-0, 16e)

Les Artésiens ont ensuite géré leur avantage sans trembler jusqu'à la pause, profitant du manque d'ambition de Strasbourgeois multipliant les passes derrière, sans solutions. Le club alsacien n'a d'ailleurs toujours pas marqué un seul but en première période cette saison.

Le début de seconde période s'annonçait toutefois meilleur pour les Alsaciens, mais les bonnes intentions n'ont pas duré. Trop brouillon, Strasbourg ne s'est montré dangereux qu'en toute fin de match quand il a tenté son va-tout, mais Samba a sorti la tête de Perrin (90+2).

En contre, Thomasson, ancien de Strasbourg, a même raté le but du 2-0 dans la foulée (90+3).