Il n’y a désormais plus qu’un club à 100 % de victoires en Europe : “Nous aurions pu faire quelque chose d’inédit”

Le PSV Eindhoven, seul club des principaux championnats européens avec un bilan parfait, compte désormais 21 points (sur 21) et trois longueurs d’avance sur Twente en Eredivisie. Un total qu’aurait rêvé de pouvoir présenter Pep Guardiola, lui qui n’a jamais débuté un championnat à Manchester City avec une telle série. “Six sur sept, c’est bien, relativise ironiquement l’entraîneur de Jérémy Doku. Mais c’est vrai que nous aurions pu faire quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant en remportant sept victoires de suite.”

Titulaire, Jérémy Doku a pourtant apporté son énergie et son rythme pour booster les Citizens. En particulier en première période. Sauf que la bonne défense de Wolverhampton (victoire 2-1) et les quelques erreurs défensives ont infligé aux Citizens leur premier revers de la saison en championnat, trois jours après leur élimination en Coupe de la ligue par Newcastle (1-0).

"Certains détails ne se sont pas produits et peut-être que j’ai pris de mauvaises décisions, admet Pep Guardiola, qui ne pouvait pas compter sur son métronome Rodri (suspendu). Mais je suis presque sûr qu’aujourd’hui, nous n’avons pas perdu la Premier League et que nous n’avons pas gagné la Premier League non plus.”