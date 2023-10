Le show Bellingham continue contre la surprise de Liga : “Je me suis inspiré de Modric”

La recrue madrilène, achetée plus de 100 millions d' € cet été à Dortmund, était en légère panne d’efficacité ces dernières semaines : son dernier but en championnat remontait à avant la trêve internationale. Sauf que le milieu anglais – qui avait entretemps fait la différence en Ligue des champions contre l’Union Berlin (1-0) - n’a pas tardé à reprendre son rythme effréné (5 buts et 1 assist lors des quatre premiers matchs).

Et il l’a d’abord fait avec un éclair génial : un extérieur du pied en pleine course pour trouver Joselu au milieu de la défense de Gérone (17e). “Cela fait trois mois que je vois Modrić tous les jours, cela m’inspire. Je veux juste être créatif”, a souri Bellingham sur Real Madrid TV, qui a reçu les remerciements de Joselu en deuxième période (71e) pour cette fois marquer lui-même.

Le voilà donc à six réalisations personnelles, en tête du classement des buteurs de Liga devant Robert Lewandowski (5). Pas mal pour un milieu de terrain qui, il est vrai, profite souvent des espaces devant lui pour se retrouver en position d’attaquant. “Je me sens bien avec cette équipe. J’ai la liberté de mouvement. Mon total de buts ? C’est pas mal. C’est un bon début, mais la saison est très longue et j’aimerais continuer dans cette voie. Je ne vais pas toujours marquer ou faire des assists, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir un impact sur le match.”

L’autre grand bonhomme de ce déplacement en Catalogne se nomme Aurélien Tchouémani. Sur une belle tête, le milieu français a enfin inscrit son premier but pour le Real Madrid, en 59 apparitions. De quoi faire le plein de confiance avant le déplacement à Naples de mardi en C1.