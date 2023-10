Yamal, 16 ans, est la dernière pépite sortie de la Masia, le centre de formation du Barça. Il a disputé ses premières minutes le 29 avril dernier contre le Betis à 15 ans, 9 mois et 16 jours, devenant le plus jeune joueur aligné en match officiel dans l'histoire du club catalan.

Cette saison, Yamal a participé à tous les matchs de championnat, dont quatre comme titulaire, et est monté au jeu contre l'Antwerp (5-0) lors de la première journée de la Ligue des Champions.

L'ailier a fait ses débuts en équipe nationale en septembre contre la Géorgie (victoire 1-7), célébrant cette première présence par un but. Il a ainsi battu deux records de l'Espagne, devenant, à 16 ans et 57 jours, le plus jeune joueur et aussi le plus buteur de l'histoire de la 'Roja'.