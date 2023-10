Nicolas Raskin et les Rangers se cherchent un entraîneur : une légende de Chelsea… et un Belge parmi les favoris

”Il est clair que les résultats sont bien en deçà des attentes du conseil d’administration, de Michael et de nos fans. Le processus de recherche du nouveau manager est déjà en cours”, a commenté le président des Rangers John Bennett après l’annonce du licenciement de Michael Beale dimanche soir.

Mais pour éviter de faire le mauvais choix, les Rangers de Nicolas Raskin ont décidé de prendre leur temps et d’utiliser un coach intérimaire : Steven Davis… joueur vétéran des Rangers (38 ans) qui se remet d’une rupture du ligament croisé subie en décembre 2022. Le milieu de terrain, qui découvrira ainsi le métier d’entraîneur, “restera aux commandes aussi longtemps qu’il le faudra pour procéder à la bonne nomination.”

Clement sur la liste, Lampard aussi

Plusieurs profils sortent cependant déjà du lot. Dont celui de… Philippe Clement. Sans club depuis son départ de l’AS Monaco à la fin de la saison dernière, le Belge de 49 ans ferait partie de la short-list établie par la direction du club écossais, selon The Telegraph. Grâce à plusieurs séries de bons résultats en France et surtout à ses trois titres de champion consécutifs en Belgique, Philippe Clement est vu comme un sérieux prétendant.

Sauf qu’il n’est pas le seul à figurer dans les petits papiers du président John Bennett. Frank Lampard, ancienne gloire de Chelsea et de l’Angleterre, est aussi cité. Ses dernières expériences en tant que manager (avec Chelsea et Everton) ne plaident cependant pas en sa faveur. Il n’y est jamais parvenu à enchaîner les bons résultats.

Les deux autres noms qui ressortent sont quant à eux déjà sous contrat ailleurs. Le Néerlandais Pascal Jansen est à la tête de l’AZ Alkmaar, alors que l’Australien Kevin Muscat (ex-Saint-Trond) entraîne le club japonais de Yokohama.

Philippe Clement possède donc l’avantage d’être libre, et également de déjà connaître plusieurs joueurs : les Belges Nicolas Raskin et Cyriel Dessers, mais aussi Kemar Roofe (ex-Anderlecht) et Rabbi Matondo (ex-Cercle). En attendant, c’est bien Steven Davis qui dirigera l’équipe ce jeudi à l’Aris Limassol, en Europa League.