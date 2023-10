L'Argentin est devenu avec sa superbe frappe le troisième joueur dans l'histoire de l'Inter à atteindre les dix buts après huit matches, rejoignant la légende Giuseppe Meazza (11, en 1935-36) et Antonio Valentin Angelillo (16, en 1958-59).

Mais le champion du monde argentin et ses coéquipiers ont soudain et inexplicablement perdu pied.

Bologne a réduit la marque sur penalty (19e) après un ceinturage de Lewis Ferguson par Lautaro Martinez dans la surface de réparation de l'Inter.

L'équipe irrésistible du premier quart d'heure a alors laissé place à une formation fébrile qui a concédé un second but sur un tir de 20 m du Néerlandais Joshua Zirkzee (59e).

"Je suis en colère (...) C'est la deuxième fois, après le match contre Sassuolo, qu'on mène et qu'on n'arrive pas à gagner, à cause d'erreurs d'inattention qui nous coûtent cher. On aurait dû marquer plus que deux buts en première période", a regretté Simone Inzaghi, sur la plateforme DAZN.

Milik libère la Juve

Après ce nul à San Siro, dix jours après son seul revers de la saison, déjà dans son stade, l'Inter reste premier avec 19 points. Mais il peut entrer en 2e position dans la trêve internationale si l'AC Milan s'impose sur le terrain du Genoa (20h45).

En attendant, l'Inter voit revenir sur ses talons un autre prétendant au titre.

La Juventus, au lendemain de la confirmation du contrôle antidopage positif de Paul Pogba, suspendu depuis le 11 septembre, a remporté face au Torino la 207e édition du "derby della Mole" pour revenir à deux longueurs du leader.

Sans Federico Chiesa ni Dusan Vlahovic, huit buts à eux deux, la Juve a été bousculée en première période par une équipe du Torino très physique.

L'entrée à la pause d'Arkadiusz Milik a libéré les Bianconeri qui ont ouvert la marque par Federico Gatti (47e). Milik a doublé la mise de la tête à la 62e minute.

"Plus que mon but, ce qui est important, c'est cette victoire (...) J'essaie juste de faire de mon mieux et de répondre aux attentes de notre entraîneur. J'aurais pu faire mieux et marquer plus", a souligné l'attaquant polonais.

Le club le plus titré du football italien est passé de la 4e à la 3e place (17 points), au moins provisoirement devant Naples qui reçoit la Fiorentina dimanche.

Son entraîneur Massimiliano Allegri a signé sa 289e victoire en Serie A, nouveau record depuis que la victoire est passée à trois points.