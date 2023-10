Will Still et Reims en tête de la Ligue 1, soixante ans plus tard ?

À ce moment-là, l’équipe de Will Still atteignait le top 8 de la Ligue 1 pour la première fois depuis la saison 2019-2020, stoppée par la pandémie. Mais l’entraîneur belge s’apprête à faire encore plus fort ce week-end. En cas de victoire (et de faux pas de Brest contre Toulouse), il offrirait la première place du championnat à son club pour la première fois depuis le début des années 60, quand Reims luttait avec… Monaco pour le titre (1962-1963).

guillement "Ils ne viendront pas à Reims pour contempler la cathédrale."

Le rêve est en tout cas permis vu la forme de son équipe qui occupe la troisième place avec 13 points, soit un de moins que l’ASM qui en compte autant que Brest (14). “Le Stade de Reims a fait un très bon début de saison, donc ce ne sera pas facile, car ils restent sur deux victoires et ils sont très forts notamment dans les entames de match, observe Adi Hütter, le coach monégasque qui a succédé à Philippe Clement. Il faudra se méfier. Ce sera un gros match après l’enchaînement Nice-Marseille, mais c’est un bon défi pour nous car nous voulons rester en haut du classement.”

Les Principautaires n’ont connu qu’une seule défaite jusqu’à présent : il y a deux semaines face à Nice (0-1). Ce sur quoi pourra s’appuyer Will Still. “C’est la meilleure équipe du championnat pour le moment, pense toutefois le Belge. Ils ne viendront pas à Reims pour contempler la cathédrale. Mais nous n’avons pas grand-chose à perdre donc nous allons jouer notre carte à fond. Si on peut montrer le même état d’esprit que ces dernières semaines, alors on va leur donner une vraie opposition.”