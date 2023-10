Ligue 1: Monaco souverain face au Reims de Will Still

"Si on regarde le classement actuel, on est la meilleure équipe, mais on n'a joué que huit matches, a tempéré l'entraîneur monégasque Adi Hütter après le match. Après la défaite contre Nice à domicile, on a gagné contre Marseille et Reims, deux très bonnes équipes de Ligue 1. Je suis donc très content, mais la route est encore très longue."

Ce sont pourtant les joueurs de Will Still qui avaient été les plus entreprenants lors du premier acte au Stade Auguste-Delaune, presque plein pour l'occasion (19.000 spectateurs pour 20.546 places).

La pression efficace des joueurs de Will Still leur a permis de récupérer des ballons hauts et d'empêcher ceux d'Adi Hütter de mettre en place leur jeu. Dans un premier temps, la meilleure attaque de Ligue 1 (18 buts inscrits au coup d'envoi) a donc été muselée.

- Deux buts en trois minutes -

Le Stade de Reims a même failli ouvrir le score par Keito Nakamura, mais il a perdu son duel avec Philipp Köhn à bout portant après une passe lumineuse de Mohamed Daramy (11e).

L'ailier gauche japonais a manqué une autre occasion, cette fois de la tête (29e), au cours d'un temps fort souvent initié par son compatriote Junya Ito.

Puis la partie s'est équilibrée à la demi-heure de jeu et l'ASM a pris le contrôle.

Profitant d'une des rares failles laissées par les Rémois en première période, le piston droit Krépin Diatta a initié un une-deux avec son capitaine Wissam Ben Yedder avant de centrer pour Ismaïl Jakobs, auteur d'une reprise du pied gauche précise (42e).

Cette action illustrait parfaitement les bienfaits du système mis en place par Adi Hütter, qui permet un surnombre sur les ailes, et le réalisme monégasque pour maximiser un duel gagné loin du but rémois, côté droit, puis un centre touché par les deux défenseurs centraux du club champenois.

"On a été efficace, ç'a été la différence dans ce match, parce qu'ils ont aussi eu des occasions mais ils n'ont pas pu marquer, s'est d'ailleurs réjouit Krépin Diatta après la rencontre. On a concrétisé nos occasions."

Les joueurs du Rocher ont porté un deuxième coup au moral des Marnais dès le début de la deuxième période, par l'ancien chouchou du Stade Auguste-Delaune: Folarin Balogun. Révélation offensive de la saison passée sous les couleurs de Reims (22 buts), l'Américain a signé son retour d'un but (46e) avant d'être applaudi à sa sortie (82e) tel le fils prodigue.

"La seule différence, c'est l'efficacité"

Complètement démoralisés, les Rémois ont alors plié une troisième fois dans la foulée, réclamant une faute après une perte de balle de Thibault De Smet plutôt que de couper la projection rapide des joueurs de l'ASM. Erreur fatale: un éclair initié puis conclu, de la tête, par le capitaine Wissam Ben Yedder et Monaco menait 3-0 (49e).

Reims n'a pour autant pas abdiqué, obtenant un pénalty lorsque l'omniprésent Marshall Munetsi a été fauché par l'entrant Chrislain Matsima. L'international maltais Teddy Teuma l'a transformé d'un contre-pied tout en maîtrise (58e). Mais cela n'a pas suffi aux Rémois, qui sont tombés sur plus fort qu'eux.

"Je suis très fier de l'équipe et du contenu général qu'on a pu montrer contre une très bonne équipe de Monaco, a préféré retenir Will Still. La seule différence, c'est l'efficacité dans les seize mètres."

Cette affiche qui avait tout du déplacement compliqué pour Monaco a confirmé, juste avant la trêve internationale, que le club monégasque était bien la meilleure équipe du début de saison en Ligue 1.