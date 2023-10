Quand Olivier Giroud doit enfiler les gants pour sauver Milan d’un match fou : “J’ai fait cet arrêt pour Mike” (VIDEO)

On dispute la 87e minute d’une rencontre assez intense, mais pauvre en occasions. C’est à cet instant que débute réellement le duel. Avec d’abord ce centre de Musah que contrôle et transforme parfaitement Pulisic (0-1). Le check de la VAR, qui aura duré plus de deux minutes pour analyser une éventuelle faute de main, n’y change rien. Il rajoute en revanche de la frustration dans le camp de la Genoa, où le Diablotin Koni De Winter a évolué comme arrière droit jusqu’au début des arrêts de jeu.

Vient alors, à la 96e minute, un long ballon dangereux pour les locaux que Mike Maignan doit dégager en deux temps au milieu d’une scène de chaos avec deux joueurs du Genoa à terre. Sauf que la VAR intervient à nouveau, cette fois pour exclure le gardien français, fautif sur son premier dégagement des poings. Problème : Stefano Pioli a déjà effectué ses cinq changements…

C’est donc Olivier Giroud qui enfile les gants et le maillot de Maignan pour les dernières minutes. “J’étais le plus grand alors je suis allé au but, a-t-il raconté sur DAZN après le match. Quand j’étais enfant, j’aimais aller au but.”

Quelques instants plus tard, il voit un coup-franc adverse s’écraser sur sa barre transversale. Puis, au bout d’une série d’assauts de la Genoa qui pousse pour égaliser, l’attaquant français doit lui-même s’interposer en sortant dans les pieds de Puscas puis Gudmundsson, à la 13e minute des arrêts de jeu. Et Milan s’en sort miraculeusement en fêtant son héros.

”Je pensais qu’il fallait que j’aille chercher le ballon, j’ai pris mon courage et je suis allé le chercher. Je ne pensais pas ressentir ce type d’émotion, mais c’est très important d’avoir réussi cet arrêt”, s’est réjoui Giroud qui est revenu plus tard dans la soirée sur cette folle fin de soirée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club. “Bonjour les fans de Milan, c’est Mike qui vous parle, a-t-il d’abord ironisé. Non, c’est Oli. Je suis très heureux et fier de cet esprit d’équipe. J’ai fait cet arrêt pour Mike et nos fans.”