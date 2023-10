Qui est Serhou Guirassy, le buteur qui affole l’Allemagne et fait encore mieux que Lewandowski, Haaland et Messi ?

Né à Arles, dans le Sud de la France, et de parents guinéens, Serhou Guirassy découvre le foot dans le Loiret, là où ses parents ont élu domicile lorsqu’il était enfant. D’abord dans des petits clubs du coin, comme Montargis et Amilly, où sa facilité à marquer des buts lui permet d’être repéré : il plante une quarantaine de buts avec les U15 d’Amilly. Il tente alors de rejoindre le centre de formation d’un club professionnel, mais se fait recaler à l’AJ Auxerre. C’est alors que le Stade Levallois frappe à sa porte.

Mais voilà déjà une autre épreuve dans sa jeune carrière : une grave blessure au ménisque lorsqu’il évoluait en U16. Sa force de caractère lui permet néanmoins de rapidement revenir et de briller en U17. Au point de se faire repérer en 2012 par Patrick Gonfalone, sélectionneur des U16 français. Et il ne lui aura fallu qu’un match pour déjà marquer… face aux U16 belges, alors composés avec Charly Musonda Jr., Zakaria Bakkali ou Hervé Matthys.

Quelques mois plus tard, Guirassy signe son premier contrat, faisant de lui le plus jeune professionnel de l’histoire du Stade Levallois. Il découvre la Ligue 2 lors de la saison 2013-2014 mais son premier but n’arrive qu’un an plus tard, en décembre 2014. Son ascension précoce se bloque néanmoins avec son transfert au LOSC (pour 500 000 euros). Ses premiers mois dans le Nord sont un échec et les Lillois décident de l’envoyer en prêt à l’AJ Auxerre dès la mi-saison.

"À cause de son gabarit et sa gentillesse, Serhou est catalogué comme joueur nonchalant."

L’été suivant, le LOSC accepte de le vendre à Cologne, venu avec une belle offre de près de 4 millions d’euros. Mais, malgré la découverte de la Bundesliga et de l’Europa League ses trois saisons sont un vrai naufrage sur le plan statistique : 9 buts en 45 apparitions. Soit moins qu’en cinq matchs cette saison… Avec Cologne, il connaît même la relégation au terme de la saison 2017-2018.

Pisté par Bruges et Anderlecht

Le colosse d’1,87m décide alors de retourner en France. À Amiens puis au Stade Rennais, où il retrouve ses sensations et devient même le premier but de l’histoire du club breton en Ligue des champions. Sauf qu’après deux saisons à Rennes (25 buts), le club devient trop petit pour lui et un départ vers l’étranger devient inévitable. Sa destination aurait pu être la Belgique puisque le Club Bruges et Anderlecht lui ont fait des avances. Il choisit finalement Stuttgart. Pour tenter à nouveau de conquérir l’Allemagne… et de porter les couleurs de ses origines : la Guinée, dès 2022.

”À cause de son gabarit et sa gentillesse, Serhou est catalogué comme joueur nonchalant, a récemment raconté son sélectionneur Kaba Diawara sur TV5. Il est difficile à bouger, et comme c’est un gentil garçon, on le présente ainsi. Mais c’est avant tout un joueur complet : grand, athlétique mais aussi technique. Il a toute la panoplie de l’attaquant moderne, capable d’évoluer seul devant.”

Il marque quatorze buts, dont onze en championnat, la saison dernière. Soit seulement cinq de moins que Christopher Nkunku, meilleur réalisateur de Bundesliga avec Leipzig. Sauf que quelques mois plus tard, Guirassy se retrouve déjà à trois longueurs de Nkunku. Mais avec seulement sept matchs disputés. Du jamais vu dans l’histoire de la ligue allemande.

"Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai adoré la seconde période."

.À 27 ans, le Franco-Guinéen est en train d’exploser tous les records. En avance sur les 41 buts de Robert Lewandowski il y a trois ans, il fait même mieux que Lionel Messi ou Erling Haaland, qui ne comptaient respectivement que huit et onze réalisations après sept matchs lors de leur meilleure saison (50 buts pour Messi en 2011-2012 et 36 pour Haaland en 2022-2023). Seul Cristiano Ronaldo (13 buts aussi) a fait aussi bien lors de sa meilleure saison, en 2014-2015 (48 buts).

”C’est incroyable, a réagi au micro de Sky Sport le principal intéressé ce samedi après son coup du chapeau parfait inscrit en deuxième période contre Koen Casteels et Wolfsbourg. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici, avec ces supporters. J’aime Stuttgart. On doit rester humbles tel qu’on l’est en ce moment. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’ai adoré la seconde période.”