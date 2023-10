Lamine Yamal a fait tomber le record de Fabrice Olinga : “Contrairement à moi, les agents de Yamal ne veulent pas en faire un jouet”

Fabrice, êtes-vous déçu d’avoir perdu votre record ? D’autant plus que si Yamal n’avait pas marqué face à Grenade, vous l’auriez gardé.

“Je suis très content pour lui. Il fallait bien que ça arrive. À l’époque, je pensais qu’Ansu Fati le ferait parce qu’il était plus tueur devant le but. Je suis ravi en tout cas que ça soit un Espagnol qui me succède.”

Comment aviez-vous vécu la starification du jour au lendemain à 16 ans et 98 jours ?

”Franchement, si je pouvais modifier certaines choses dans ma carrière, j’aurais changé le fait d’avoir marqué si jeune. Il n’y avait pas encore les réseaux sociaux, donc au bout de trois jours, on n’en parlait plus. Par la suite, ça ne m’a, par contre, pas aidé. Le contexte est également différent. Moi, j’étais juste au bon endroit au bon moment. Je jouais parce qu’il n’y avait pas d’argent à Malaga. À la fin de la saison, on s’est qualifié en Ligue des Champions et des joueurs comme Saviola ou Santa Cruz sont arrivés. On m’a mis de côté. Lamine, lui, est dans un vrai projet. On lui laisse le temps de grandir.”

Vous n’avez pas su confirmer par la suite. Est-ce que le plus dur attend Yamal désormais ?

”Non car il est bien entouré. Tous les ingrédients sont réunis pour qu’il ne prenne pas la grosse tête. Il vit à la Masia, Xavi va l’aider à digérer ça et il a le meilleur agent au monde avec Jorge Mendes. Moi, j’étais entouré de gens qui voulaient faire de moi leur jouet”

Vous avez payé votre entourage nauséabond.

”J’étais entouré de personnes qui ne pensaient pas à mon intérêt. Je percevais 1000 euros par mois puis après ce but, mes représentants ont demandé que je gagne 2 millions d’euros par an. C’était évident que Malaga refuserait car le club connaissait des difficultés financières. Je me suis heurté à la dure réalité des coulisses du football.”