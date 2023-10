Le PSG s’est imposé face au Stade Rennais d’Arthur Theate ce dimanche soir. Si les Parisiens l’ont emporté un but à trois grâce à des buts de Vitinha, Hakimi et Kolo Muani, le score aurait pu être plus lourd. Mais Kylian Mbappé a manqué l’immanquable en fin de partie.