Pelé, Kane, Koller : comme Giroud, ils ont fini un match gardien de but…. avec plus ou moins de succès

Le plus belge : Eric Deflandre, Belgique-Turquie (0-2, Euro 2000)

La Belgique n’a besoin que d’un petit point pour voir les quarts de finale de “son” Euro 2000. Le problème, c’est que rien ne va se passer comme prévu. Les Diables sont menés 2-0 par la Turquie quand Filip De Wilde, déjà fautif sur le premier but, se fait expulser pour une sortie manquée à la 84e minute. Tous les changements ont été effectués. Avec sa timide expérience dans les buts, Eric Deflandre se porte volontaire pour défendre les cages.

Un choix sans conséquence puisque le score en restera à 0-2. La Belgique est éliminée mais Eric Deflandre restera le seul gardien invaincu de l’Euro 2000.

Eric Deflandre au poste de gardien de but lors de la défaite de la Belgique face à la Turquie (0-2) (Bauweraerts)

Le plus grand : Jan Koller, Bayern Munich – Borussia Dortmund (2-1, 2002)

Avec ses 2m02, Jan Koller avait toutes les qualités pour finir au but. Il est d’ailleurs formé au poste de gardien jusqu’à ses 14 ans. Au cours d’un Klassiker houleux, Jens Lehman s’emporte sur l’arbitre après le 2-1 pour le Bayern signé Claudio Pizarro. Le BVB se retrouve à 9 dès la 67e minute. L’immense attaquant tchèque prend alors ses responsabilités avec un certain succès. Avec Koller, le BVB n’encaisse plus. L’attaquant retrouvera même son poste de prédilection le temps d’un corner.

Élu gardien du week-end par Kicker, peut-être que Koller aurait dû être aligné d’entrée de jeu ?

Le moins doué : Harry Kane, Tottenham – Asteras Tripolis (5-1, 2014)

Autre style avec Harry Kane. Légende de Tottenham, l’international anglais a en tous cas plus de talent avec ses pieds qu’avec ses mains. Lors d’une soirée d’Europa League, les Spurs mènent tranquillement 5-0 face au modeste club grec de Tripolis quand Hugo Lloris se faire exclure à la 87e pour une sortie manquée. Hurry Kane enfile alors les gants. Sur le coup-franc qui suit, l’attaquant anglais semble aisément capter ce ballon anodin… en vain. Une faute de main grossière sans conséquence puisque l’attaquant anglais avait inscrit un triplé auparavant.

Le moins académique : Kyle Walker, Atalanta Bergame – Manchester City (1-1, 2014)

Ederson blessé à la mi-temps, Claudio Bravo expulsé à 81e, Kyle Walker est chargé de tenir le nul des Citizens face à l’Atalanta Bergame. Il enfile un maillot rose, avec un short orange et des chaussettes fluos. Pour le style, on repassera.

Après 20 secondes, il est proche d’imiter Harry Kane sur un coup-franc lointain de Ruslan Malinovskyi. Il parvient toutefois à capter le ballon en deux temps. Pour le reste, plus rien à signaler, si ce n’est que Walker termine la rencontre avec plus d’arrêts qu’Ederson et Claudio Bravo.

Nul doute que Gareth Southgate pensera plus rapidement à son latéral droit qu’à Harry Kane en cas de problèmes.

Le gardien volant : Alain Giresse, Nantes-Girondins de Bordeaux (6-0, 1982)

Pour marquer sa désapprobation de la lourde suspension de Dragan Pantelic, le président Claude Bez décide de jouer à Nantes sans gardien. C’est Alain Giresse et ses 1m62 qui doivent défendre les cages sur phases arrêtées. Pour le reste, c’est Marius Trésor qui fait office de dernier rempart, sans pouvoir utiliser ses mains. Alain Giresse évolue, lui, en gardien volant, en milieu de terrain. Un vrai poste de cours de recré.

Score final : 6-0. Cher payé la protestation.

Le plus inutile : Dani Alves, Sochaux-PSG (1-4, 2018)

Dani Alves n’avait sans doute pas imaginé finir un match dans les cages au cours de sa longue carrière. Grande première dans ce huitièmes de finale de Coupe de France à sens unique face à Sochaux (1-4). Il reste quelques secondes à jouer quand Kevin Trapp est exclu. Dani Alves se sacrifie, enfile les gants, place son mur et… c’est tout. Un coup-franc hors-cadre suivi du coup de sifflet final. La scène aura au moins eu le mérite de faire rire un certain Jamel Debbouze.

Le plus dramatique : John Terry, Reading-Chelsea (0-1, 2006)

Les gardiens de Chelsea se souviendront longtemps de ce match à Reading. Après 20 secondes de jeu, Petr Cech reçoit un coup de pied à la tête. Une fracture du crâne qui l’obligera à porter un casque pour le reste de sa carrière. À la 91e minute, c’est au tour de son remplaçant, Carlo Cudicini, d’être évacué sur civière. Il fallait donc un homme courageux pour garder les cages londoniennes. Qui d’autre que John Terry, joueur le plus capé des Blues, pour occuper le poste ?

L’emblématique défenseur gardera d’ailleurs ses cages inviolées pendant la dizaine de minutes restantes.

Le plus décisif : Cosmin Moti, Ludogorets Razgrad – Steaua Bucarest (1-0, 2014)

Nous sommes en barrages de Ligue des Champions. Les Bulgares de Ludogorets arrachent la prolongation face aux Roumains du Steaua Bucarest. Sauf que le gardien bulgare est expulsé à quelques secondes des tirs au but. Le défenseur Cosmin Moti le remplace pour une séance historique. Le défenseur convertit d’abord sa tentative. Du classique, sauf que dans la foulée, il qualifie son équipe en stoppant deux tentatives du Steaua. Cosmin Moti, défenseur… roumain, devient un héros national en Bulgarie. Traitre à la patrie ?

La plus grande légende : Pelé, Santos-Gremio (3-3, 1964)

Pelé était doué ballon au pied, on ne vous apprend rien. Mais saviez-vous qu’il était tout aussi fort avec ses mains ? À tel point que son club historique, Santos, n’a pas utilisé de gardien remplaçant pendant des années ? La raison ? Pelé était tout simplement le deuxième gardien attitré.

La légende brésilienne a disputé quatre rencontres officielles au poste de gardien dont une finale de coupe du Brésil contre Gremio, en 1964. Après avoir inscrit un doublé lors de la manche retour, Pelé prend place dans les buts après l’expulsion du gardien. Santos remporte finalement la coupe. Vous avez dit légende ?

Génie ballon au pied, Pelé était également très à l'aise pour défendre ses propres cages (DH/Les Sports)

Le meilleur gardien : Chaker Alhadhur, Cameroun-Comores (2-1, CAN 2022)

Les Comores de Faiz Selemani sont la grosse surprise de ce début de CAN. Après avoir sorti le Ghana, ils affrontent le pays hôte, le Cameroun, en huitièmes. Sauf que la sélection comorienne est décimée par le Covid. Les trois gardiens sont absents, la faute à un nouveau protocole entré en vigueur le jour du match.

C’est le défenseur remplaçant, Chaker Alhadhur (1m71), qui est désigné gardien de but. Il enfile un maillot avec un numéro 3 scotché dans son dos. Tout le monde s’attend à une boucherie. Et bien non. Alhadhur réalise plusieurs parades malgré la courte défaite des Comores 2-1.

L'improbable maillot est d’ailleurs exposé au musée de la FIFA à Zurich.

Une longue liste d’autres joueurs a également dû se sacrifier : Samuel Eto’o, Rio Ferdinand, John O’Shea ou encore Mamadou Sakho.