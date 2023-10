”Je jouais de manière compulsive face à ma télévision”: suspendu sept mois, Nicolo Fagioli évoque sa dépendance aux jeux d’argent

Ce mercredi, la presse italienne dévoile le contenu (glaçant) des interrogatoires de police de Nicolo Fagioli, qui montrent bien les dangers des jeux d’argent et de l’addiction que cela peut entraîner chez les joueurs : “La nuit, je ne dormais plus. Plus le temps passait, plus ma dette devenait une obsession et plus l’argent que je devais ne cessait d’augmenter, je pensais seulement à jouer pour tenter de récupérer le tout”, expliquait ainsi le milieu de terrain de 22 ans.

”On va te casser les jambes si tu ne rembourses pas ce que tu dois”

”J’avais une dette tellement grande que quand je pariais, je n’encaissais plus rien. On me disait : ‘On va te casser les jambes si tu ne rembourses pas ce que tu dois’. L’argent que je gagnais servait uniquement à réduire ce que je devais à ces plateformes”, a-t-il continué avant d’évoquer l’origine de son addiction.

”Au début, on joue quand on a du temps libre. On s’entraîne le matin et puis on joue pour vaincre l’ennui, pour ressentir de l’ivresse. Tout a démarré à l’été 2021 lors d’un rassemblement de l’Italie Espoirs. Je voyais jouer Tonali et je lui ai demandé ce qu’il faisait. Il m’a répondu que je pouvais aussi le faire car il n’y avait aucune trace des paris. Puis il m’a fait enregistrer via un compte sur le site en question”, a-t-il confessé avant d’évoquer le moment où ce “passe-temps” a dérapé, “en janvier 2022, quand je suis arrivé à Turin, j’étais dans une condition de stress pour la dette accumulée. Au tout début, j’ai parié sur du tennis pour un an. Puis en septembre 2022, j’ai commencé sur le football avec de grosses sommes pour tout récupérer.”

Au fur et à mesure, parier sur des rencontres est devenu automatique pour Fagioli : “Je jouais de manière compulsive face à ma télévision. Je pariais sur n’importe quel événement, football compris, Serie B et Lega Pro. Je jouais avec une telle fréquence et sur tant d’événements en même temps que je ne me souviens même plus.”

”Le moment le plus dur fut entre mars et avril 2023. J’étais tellement stressé et apeuré que durant Sassuolo-Juventus, j’ai commis une erreur technique avant d’être remplacé. À peine sorti, je me suis mis à pleurer face aux caméras, en pensant à ma dette liée aux paris”, explique enfin Fagioli qui assure avoir arrêté de parier pour soigner sa dépendance aux jeux d’argent.