L'ancien rouche Dante, titulaire à 40 ans, repousse l’âge de départ à la retraite

À l’heure où les jeunes sportifs percent toujours plus tôt, Dante est un ovni. Plus âgé que son entraîneur Francesco Farioli (34 ans) et que son directeur sportif, Florent Ghisolfi (38 ans), l’âge n’empêche pas le capitaine niçois d’être le patron de la meilleure défense de l’Hexagone cette saison, avec quatre petits buts encaissés en huit journées. L’actuel dauphin de Ligue 1 est la dernière équipe française invaincue cette saison.

95 % de temps de jeu la saison dernière

Débarqué en 2016 sur la Côte d’Azur, Dante est un pilier du onze niçois depuis son arrivée. Malgré une rupture des ligaments croisés en novembre 2020, que beaucoup interprétaient comme une possible fin de carrière, Dante est comme le bon vin, il se bonifie avec l’âge. Depuis, Dante aligne les titularisations. La saison dernière, le Niçois d’adoption n’a manqué que deux matchs sur les 51 disputés par les Aiglons. Un temps de jeu supérieur à 95 % qui en fait le joueur le plus utilisé de l’effectif niçois l’an dernier. Dante affiche les mêmes standards cette saison puisqu’il n’a pas encore manqué la moindre minute en huit journées de Ligue 1.

Certes, Dante n’a plus les jambes qui lui permettaient d’arpenter le flanc gauche de notre Pro League. Il n’en reste pas moins un joueur efficace. Solide au duel, son expérience mais surtout sa science du placement lui permettent de combler son manque de vitesse. Le “Comman’Dante” est tout aussi important dans la construction du jeu puisqu’il est le joueur de Ligue 1 à avoir touché le plus de ballons la saison dernière (2982 ballons, soit une moyenne de 80 ballons par match).

Mais quel est donc son secret ? Dans une interview accordée à nos confrères de L’Équipe, le souriant Brésilien explique sa longévité par une hygiène de vie millimétrée. Il affiche, par exemple, un taux de masse grasse de 8 %, des chiffres similaires à ceux d’un cycliste professionnel. La forme physique de Dante se rapproche donc plus de celle d’Alejandro Valverde que de celle d’Eden Hazard.

Une ancienne coqueluche de Sclessin

Et dire que c’est en Belgique que cette longue carrière a réellement décollé. Arthur Vermeeren était à peine né quand Dante débarque au Mambourg, en janvier 2006. Un passage éclair de douze mois qui lui suffit pour taper dans l’œil des dirigeants du Standard. Dante devient rapidement titulaire au poste de latéral gauche dans l’équipe des Witsel, Defour et autres Fellaini, championne de Belgique l’année suivante. Dante se sent tellement bien chez nous qu’il envisage, un temps, d’obtenir la nationalité belge. Peut-être qu’il serait encore aujourd’hui titulaire dans la sélection de Domenico Tedesco, s’il avait été au bout de la démarche.

Notre championnat devient trop exigu pour le latéral gauche qui poursuit sa carrière en Allemagne, à Mönchengladbach puis au Bayern Munich où il dispute 133 rencontres, dont une finale victorieuse de Ligue des Champions, en 2013. Un statut qui lui permet d’être sélectionné avec le Brésil. De ses treize sélections, on retiendra, malheureusement pour lui, la demi-finale Brésil-Allemagne de 2014 (7-1), seule rencontre disputée par Dante lors du Mondial brésilien.

Dante bientôt dans les livres d’histoire ?

À 39 ans, 11 mois et 19 jours, Dante est déjà le joueur de champ le plus âgé aligné cette saison dans les cinq grands championnats. Seul Claudio Bravo, gardien du Betis Séville, fait mieux à un poste bien particulier. De quoi intégrer les livres d’histoire de la Ligue 1 ? Pas tout à fait. Un autre Brésilien, Vitorino Hilton, a placé la barre encore plus haut. L’ancien défenseur de Montpellier et de l’OM a joué jusqu’à ses 43 ans.

Le capitaine niçois pourrait néanmoins devenir le troisième buteur le plus âgé de la Ligue 1 en inscrivant au moins un but d’ici la fin de saison. Avec 255 matchs au compteur pour les Aiglons, il ne lui manque qu’une trentaine de matchs pour s’immiscer sur le podium des joueurs les plus capés de Nice.

L’essentiel est cependant ailleurs pour le désormais quadragénaire. S’il continue, c’est uniquement par amour du jeu. Un plaisir qu’il devrait prolonger a minima jusqu’en juin 2025. La suite dépendra des résultats des Aiglons.