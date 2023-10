L’Argentine s’impose au Pérou grâce à un doublé de Leo Messi : “Cette équipe se rapproche du meilleur Barcelone” (VIDÉOS)

De retour dans le onze de Lionel Scaloni, le capitaine argentin s’est une nouvelle fois montré décisif. En s’offrant un doublé au Pérou, le septuple Ballon d’Or (probablement octuple, d’ici quelques jours) devient par ailleurs le meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde côté sud-américain avec 31 roses plantées, soit deux de plus que son ami Luis Suarez.

Championne d’Amérique, de la Finalissima face à l’Italie et de la Coupe du monde, l’Argentine n’a perdu que deux matches depuis 2019 et n’a plus encaissé le moindre but depuis la finale de la Coupe du monde face à la France. Des exploits soulignés par le joueur de 36 ans au terme de la victoire deux buts à rien des siens. L’ancien joueur du PSG compare même ce groupe au Barça d’un certain Pep Guardiola. “Ce noyau est impressionnant et ne cesse d’évoluer. Le comparer avec le Barça ? C’est la meilleure équipe de l’histoire, mais ce groupe s’en rapproche avec tout ce qu’il démontre”.