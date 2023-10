Matchs truqués: Newcastle confirme que Tonali est l'objet d'une enquête et qu'il va coopérer

Tonali est un des joueurs italiens cités dans un large scandale de paris en Italie. Mardi, son coéquipier en sélection, le milieu de la Juventus Nicolo Fagioli a été suspendu sept mois par la FIGC. Il s'est aussi vu infliger une amende de 12.500 euros et devra suivre une thérapie pendant cinq mois pour soigner son addiction au jeu. Le Turinois aurait joué plus d'un million d'euros sur des plateformes en ligne, utilisant plusieurs pseudonymes pour dissimuler son identité et jouant également sur des sites illégaux. En Italie comme ailleurs en Europe, les footballeurs professionnels n'ont pas le droit de parier sur leur sport.