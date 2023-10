”C’est un moment très triste” : après sa grave blessure, Neymar est-il fini ?

À lire aussi

Nous ne sommes qu’en octobre et son aventure saoudienne ne se résume qu’à cinq apparitions (1 but et 3 assists), mais la saison de la superstar brésilienne est d’ores et déjà presque terminée. “C’est un moment très triste, le pire. Je sais que je suis fort, mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et de mes amis”, a écrit Neymar sur ses réseaux sociaux.

Plus de 800 jours d’absence

Fragile physiquement, l’ancien joueur du Barça et du PSG a connu pas mal de problèmes musculaires durant sa carrière. Mais ce sont surtout des blessures plus graves (cheville, métatarse, …) qui ont rendu intermittent son talent de potentiel Ballon d’or. Au total, Neymar s’est rendu indisponible durant plus de 800 jours, dont 130 pas plus tard qu’en fin de saison dernière.

”Ce n’est pas facile de subir aussi souvent des blessures et des interventions chirurgicales : imaginez, je dois revivre tout cela après quatre mois de convalescence, a poursuivi le joueur dans son message qui se termine par une note d’espoir. Je remets la force entre les mains de Dieu pour qu’il puisse renouveler la mienne.”

Les mots du Brésilien laissent toutefois paraître un énorme coup au moral qu’il devra digérer. Celui de trop ? Par le passé, il s’est à chaque fois relevé lorsqu’il a manqué des matchs cruciaux en Ligue des champions, lorsqu’il s’est blessé juste avant la demi-finale de “sa” Coupe du monde organisée au Brésil, lorsqu’il a manqué la Copa America 2019 à cause de sa cheville ou lorsque son Mondial au Qatar a été amputé de deux matchs à cause d’un contact avec le Serbe Nikola Milenkovic.

Sauf que cette blessure-ci, qui arrive après une autre très importante, est encore plus grave que toutes celles connues précédemment. Sauf qu’à bientôt 32 ans (en février), Neymar s’en remettra plus difficilement qu’un joueur de 20 ou 25 ans. Sauf que psychologiquement, il semble encore plus marqué que par le passé.

Déjà en retrait du très haut niveau par son choix de rejoindre l’Arabie saoudite, le joueur d’Al-Hilal sait qu’il ne rejouera pas au plus tôt avant le mois de mai et que sa présence à la Copa America, en juin prochain, est sérieusement compromise. Aura-t-il la force mentale et l’envie d’encore se battre ? L’objectif de la Coupe du monde 2026, qu’il rêve de disputer en guise de dernier grand tournoi international, devrait lui servir de motivation. En revanche, on peut se demander si on le reverra encore un jour au plus haut niveau, lui qui devrait théoriquement évoluer en Arabie saoudite au moins jusqu’en 2025.