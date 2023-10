Dans Le Parisien, son avocat, Me Hugues Vigier avait expliqué qu’il réfléchissait à porter plainte contre le ministre de l’Intérieur. Visiblement, la nuit porte conseil puisqu’il a annoncé qu’il allait joindre les deux bouts sur RMC ce jeudi matin. Reste à savoir sur quelle forme. “Porter plainte, oui”, a commencé l’avocat. “Je réfléchis à cette loi sur les fausses informations. C’est une fausse information et on ne fait pas ça à la légère quand on est ministre de l’Intérieur.”

Problème : la diffamation, juridiquement, est difficile à prouver. “C’est une difficulté”, admet Me Hugues Vigier. “Il y a un aspect extraordinaire : qu’il fasse interdire et déclare terroriste l’association des Frères musulmans en France, comme elle est interdite dans d’autres pays. Je porterai peut-être plainte pour injure publique. C’est différent de la diffamation, c’est dit de manière dépréciative.”

Il est également revenu sur les mots de Gérald Darmanin. “C’est inadmissible. Le mot 'notoire' est mal choisi parce que personne n’avait jamais entendu parler de cela. Karim Benzema pourrait le confirmer lui-même, il n’a aucun lien, ni de loin, ni de près avec les Frères musulmans, c’est inimaginable ce qui a été tenu comme propos.”

Me Hugues Vigier est catégorique : “Vous me permettrez une réponse courte, non, il n’a aucun lien avec les Frères Musulmans. Je n’ai pas grand-chose à dire avec cet égard.” En revanche, il a encore beaucoup de choses à dire sur le comportement du ministre. “Il n’étaie pas, il décrit une partie qui serait devenue plus observante. Ce qui est absolument incroyable, c’est que le premier policier de France est capable de tenir de pareils propos sans vérification. C’est inadmissible.”

En France, l’organisation des Frères Musulmans n’est pas interdite. Pourtant, elle l’est en Arabie saoudite. En revanche, elle est fortement contestée dans l’Hexagone. Eric Zemmour et son parti d’extrême droite, Reconquête, avait réclamé son interdiction. Tandis que la publication d’un livre consacré à l’influence des Frères Musulmans dans le monde écrit par Florence Bergeaud-Blackler a fait réagir. Depuis, elle reçoit de nombreuses menaces de mort.

Ce qui a déclenché cette polémique est un tweet de Benzema sur X. “Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants”, écrivait-il ces derniers jours.

Lors du dernier mercato, Karim Benzema a choisi de rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad. Un choix qui avait étonné puisqu’il se trouvait dans l’un des meilleurs clubs au monde, le Real Madrid. Il avait justifié ce transfert, notamment, par le désir de suivre ses convictions religieuses. “Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas. C’est différent de l’Europe, mais j’ai déjà été en Arabie saoudite. Je sens déjà que les gens m’aiment, ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi, c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, La Mecque est proche. Je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents, ils vont tous venir. Je sais que notre place est en Arabie saoudite.”

Une chose est certaine : cette affaire n’a pas fini de faire parler d’elle.