Thomas Meunier est enfin rétabli : que doit-il attendre des prochaines semaines à Dortmund ?

Si sa motivation de façade ne semble pas entamée, celui qui soignait jusqu’à présent une blessure à la cuisse sait que sa réintégration dans les plans d’Edin Terzic ne sera pas aisée. Exclu du groupe pour toute la phase de poule de Ligue des champions, Meunier est en réalité désormais considéré comme un joueur excédentaire aux yeux de son entraîneur.

Du temps de jeu grâce au back gauche ?

On est aujourd’hui très loin de son statut de titulaire indiscutable acquis au début de son aventure allemande il y a trois ans. Julian Ryerson et Marius Wolf lui sont tous deux passés devant dans la hiérarchie des arrières droits. L’espoir de recevoir des minutes pourrait néanmoins revenir grâce au poste d’arrière gauche.

Non, Thomas Meunier ne se reconvertira pas dans l’autre couloir à 32 ans. Mais il pourrait profiter du calendrier très chargé et de la polyvalence de Ryerson, amené à dépanner régulièrement côté gauche où seul Ramy Bensebaini occupe réellement le poste. Dans ce cas, l’Ardennais se retrouverait juste derrière Marius Wolf pour le rôle de back droit. “Nous avons sept matchs en 22 jours. Chaque joueur sera important”, a en tout cas prévenu Terzic ce jeudi.

Le Diable rouge pourrait ainsi grappiller des minutes jusqu’en janvier. Car l’idée du club serait de recruter prioritairement un arrière gauche, comme doublure de Bensebaini, lors du mercato hivernal. Or, il leur faudrait d’abord se séparer de Meunier et de son salaire, l’un des plus importants de l’effectif. Et cela tombe bien car l’ancien Brugeois devra absolument changer d’air s’il souhaite obtenir la moindre chance de disputer l’Euro en fin de saison.