Avec Jim Ratcliffe, Manchester United entre dans une nouvelle ère… mais avec des boulets au pied

Tout a débuté le 22 novembre 2022. La famille Glazer, propriétaire de 90 % des parts de ManU depuis 2005, annonce la mise en vente du deuxième club le plus florissant au monde d’après le magazine Forbes. Le début d’un long feuilleton.

À lire aussi

Un duel Ratcliffe-Qatar

Deux hommes se sont rapidement détachés dans la course au rachat. D’un côté, Jim Ratcliffe. Le milliardaire britannique, 71 ans et déjà présent dans le monde du sport, souhaite, au départ, racheter la majorité des parts (69 %) de son club de cœur. De l’autre, le cheikh Jassim Al Thani. Le cousin de l’émir du Qatar a lui formulé une offre de rachat de 100 % des parts, pour un montant avoisinant les 5,8 milliards de dollars. Doha est alors prêt à tout pour investir en Premier League, où ses deux principaux concurrents, l’Arabie saoudite (à Newcastle) et les Émirats arabes unis (à Manchester City), ont déjà investi.

Les tergiversations des Glazer

Une fois les dés lancés, la famille Glazer ne va cesser de tergiverser pendant près d’un an. Depuis le décès du paternel en 2014, les parts des Glazer dans l’actionnariat mancunien sont réparties équitablement entre les cinq fils et la fille de Malcolm Glazer. Le hic, c’est que la fratrie ne parvient pas à se mettre d’accord sur les suites du processus de vente.

Si quatre frères et la sœur sont prêts à rapidement lâcher le club, Joel et Avram, coprésidents depuis 2014, se montrent plus durs en affaires. Joel réclame 7 milliards d’euros pour vendre ManU, davantage que les 6 milliards demandés par le reste de la fratrie. Quant à Avram, il ne veut tout simplement plus lâcher le club. Ces tergiversations familiales finiront par lasser le Qatar, qui a annoncé en début de semaine son retrait de la course au rachat.

Un feuilleton qui n’en est qu’à ses débuts

De quoi laisser le champ libre à Jim Ratcliffe pour une première incursion au capital de son club d’enfance. Se contentera-t-il de ces 25 %, sans avoir son mot à dire sur le plan sportif ? Pas vraiment. Cette première offre n’a pour but que de faire bouger les lignes d’un dossier jusqu’ici verrouillé. À terme, le milliardaire britannique entend racheter la totalité des parts de United. Les discussions ne font donc que débuter.

Déjà présent dans le monde du sport (Nice, écurie Mercedes, équipe cycliste Ineos), Jim Ratcliffe intégre l'actionnariat de Manchester United (Valéry Hache / AFP) ©AFP/Archives

Quid de la gestion sportive ? Jim Ratcliffe aurait obtenu les pleins pouvoirs sur la politique sportive d’ici au prochain mercato hivernal. De quoi marquer une rupture dans la gestion sportive d’un club moribond en championnat et sur la scène européenne. Il pourra s’appuyer sur son réseau de clubs préexistants (Nice, Lausanne).

”Love United, Hate Glazer”

Ce départ avorté de la famille Glazer inquiète les supporters mancuniens, qui ne souhaitent qu’une seule chose : le retrait définitif des propriétaires américains. Chacune de leurs apparitions à Old Trafford est accompagnée de sifflets et de chants “anti-Glazer”. La famille américaine est tenue responsable du déclin sportif du club, sevré de Premier League depuis 2013.

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pourtant pas reprocher aux Glazer, c’est leur manque d’investissements sur le mercato. Sur les dix dernières années, les Red Devils ont dépensé plus de 1,8 milliard d’euros sur le marché des transferts. Seuls le rival citizen et Chelsea ont davantage investi sur la même période. Par contre, les cinq recrues les plus chères de l’histoire du club (Pogba, Antony, Maguire, Sancho et Lukaku) ont toutes été des échecs retentissants. La faute à une politique sportive incohérente.

Le défenseur central anglais Harry Maguire, acheté à l'été 2019 pour 87 millions d'euros, est l'un des plus gros flops des derniers mercatos (Darren Staples / AFP) ©AFP or licensors

Joel et Avram Glazer laisseront-ils les mains totalement libres à un actionnaire minoritaire ? Gary Neville, légende d’Old Trafford, a en tout cas un avis tranché sur la question : “Comment un actionnaire minoritaire peut-il arrêter le déclin de toute une organisation si les personnes qui ont supervisé ce déclin détiennent toujours la majorité des actions ?”. Le club le plus sacré de Premier League entre dans une sacrée zone de turbulences avant de se déplacer sur la pelouse de la lanterne rouge, Sheffield United (samedi à 21h).