Sévillan dans le cœur, Madrilène dans le sang : pourquoi le retour de Sergio Ramos ne se passe pas comme prévu

Sévillan de naissance, arrivé au club à l’âge de 12 ans, Sergio Ramos a préféré revoir cet été le soleil andalou plutôt qu’opter pour le soleil un brin plus lucratif de l’Arabie saoudite. “C’est une dette envers mon père, mon grand-père, le Sévillismo et Antonio Puerta (joueur sévillan décédé en 2007)”, a-t-il expliqué lors de sa présentation. Un choix du cœur qui n’a pas encore porté ses fruits.

Un club qui glisse dans le ventre mou

Le 4e joueur le plus capé de l’histoire du Real Madrid n’a en tout cas pas choisi la facilité en revenant au bercail, 18 ans après son départ. Depuis deux saisons, le club andalou glisse dans le ventre mou de la Liga, malgré une Europe League glanée en “trompe-l’œil” l’année dernière.

Lourdement endettés, les Sévillans n’ont plus les moyens de leurs ambitions. Douzième de Liga la saison dernière après avoir longtemps flirté avec la zone rouge, la situation ne s’est guère améliorée cette saison. Quatorzième, à deux points de la zone de relégation, le FC Séville ne décolle plus. Le club aux sept Europa League a donc limogé José Luis Mendilibar pour un nouveau pilote, Diego Alonso. L’ancien sélectionneur de l’Uruguay aura fort à faire pour son premier match, lui qui a joué 39 matchs pour l’autre club de Madrid, l’Atlético.

Des supporters rancuniers, 18 ans plus tard

Ovationné par 23 000 supporters andalous lors de sa présentation, le retour d’un Sergio Ramos ému aux larmes avait tout du conte de fées. En apparence du moins.

En coulisses, la colère gronde. Le groupe d’ultras sévillan, Los Biris, a publiquement dénoncé le retour du fils prodige. “Nous pensons que cette signature profite aux intérêts des managers qui ne comprennent ni ce qui fait la grandeur du FC Séville et qui ne veillent que sur leurs intérêts personnels et/ou économiques”. Le retour d’un ex, très peu pour eux visiblement.

Que reprochent-ils exactement à Sergio Ramos ? Son départ à l’été 2005, pour 27 millions d’euros, a été vécu comme une trahison par les inconditionnels du club andalou. Sans surprise, Sergio Ramos sera sifflé et conspué par les supporters locaux pendant 16 ans, à chacun de ses retours en terres andalouses. Une situation qui ne l’a pas empêché d’inscrire sept buts contre ses anciennes couleurs, dont quatre à Ramon Pizjuan.

Et puis il y a eu la goutte de trop, le 12 janvier 2017. Le Real Madrid se déplace à Séville en huitièmes de finale retour de la Coupe du Roi. Les Merengues sont menés 3-1. À la 83e minute, le Real obtient un pénalty salvateur. Sergio Ramos prend le ballon et inscrit une panenka. La suite ? L’Espagnol tourne le dos à son ancien public et met ses mains derrière ses oreilles. Une provocation qui n’est pas du goût des dirigeants andalous, qui porteront l’affaire devant la Fédération espagnole. Le fil entre Sergio Ramos et les supporters andalous semble définitivement rompu.

La célébration de Sergio Ramos face à son ancien public avait fait coulé beaucoup d'encre le 12 janvier 2017, en huitième de finale retour de la Coupe du Roi (Photo News) ©Photo News

Une seule victoire en quatre matchs disputés

Comme le dit l’adage, nul n’est prophète en son pays. Et ce ne sont pas les performances actuelles du défenseur qui vont faire changer d’avis les ultras sévillans. Chargé de ramener son expérience du haut niveau dans le groupe, le retour de Sergio Ramos ne se passe pas comme prévu. Titularisé à deux reprises seulement en Liga sur quatre rencontres possibles, le défenseur sévillan n’a goûté qu’une seule fois à la victoire, c’était face au promu Las Palmas (1-0) pour son premier match.

Pour le reste, deux nuls en Ligue des champions, face à Lens et au PSV, mais surtout une défaite contre le Barça. Ironie de l’histoire, c’est sur un but… contre son camp que Sergio Ramos a offert la victoire à son plus grand rival, pour le grand bonheur de la presse catalane. Un bilan insuffisant pour satisfaire des fans très rancuniers.

Le défenseur espagnol aura une nouvelle occasion de se faire pardonner auprès des fans sévillans. En marquant un but face au Real par exemple ? Après tout, pour sa dernière confrontation face aux Madrilènes avec son club formateur, Sergio Ramos avait inscrit un but sur coup franc. Osera-t-il célébrer son goal en cas de récidive ce samedi ?