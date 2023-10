Les débuts rêvés de Philippe Clement qui débloque Raskin et Dessers : “J’ai parlé avec Cyriel cette semaine”

Les deux joueurs belges ont-ils été boostés par la venue de leur compatriote ? La superbe frappe de Raskin pour son premier but avec les Rangers (en 27 matchs) et le 4-0 inscrit par Dessers, en difficultés à la finition ces dernières semaines, sont des indices. “J’ai parlé avec Cyriel plus tôt cette semaine de la nécessité de travailler très dur pour l’équipe, puis en disant que les occasions se présenteront. Il s’agit ensuite d’être cool et confiant, donc je suis heureux pour lui qu’il ait marqué”, a commenté Philippe Clement au micro de Rangers TV.

”Je suis encore en train d’atteindre mon meilleur niveau, mais c’était un pas en avant, s’est réjoui l’ancien Genkois Cyriel Dessers, arrivé cet été à Glasgow. Le coach a dit à la mi-temps que nous avions les supporters derrière nous, que nous devions maintenir l’énergie, et nous avons récupéré quelques ballons en début de seconde période et cela a fait bouger la foule. On a pu voir ce qui est possible à Ibrox. C’était un bel après-midi avec ces 50 000 fans.”

Le score de 4-0 face à Hibernian, un club invaincu depuis fin août, en dit aussi beaucoup sur le déclic ressenti au sein de cette équipe qui manquait de mordant avant le licenciement de Michael Beale. “J’espère qu’avec la nouvelle énergie dans le vestiaire, avec le nouveau staff et les supporters, que nous pouvons continuer”, se motive Dessers. “J’ai vu chaque joueur faire de son mieux pour suivre les instructions que nous avons données”, pointe de son côté Philippe Clement, qui n’a eu que deux jours pour préparer son premier match.

”C’est un bon début et je peux promettre aux fans que nous allons travailler très dur avec les joueurs pour amener tout le monde à leur plus haut niveau, poursuit l’ancien coach brugeois qui compte bien batailler pour le titre avec le Celtic. Si tout le monde travaille dur, les supporters seront derrière eux et nous serons une équipe difficile à battre. C’est quelque chose que nous devons construire ensemble au cours des prochains mois.”