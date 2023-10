Auparavant, Gérone était surtout connue pour son aéroport, qui fait le bonheur des nombreux touristes de la Costa Brava. Encore en D2 il y a deux ans, la ville catalane ne vit d’ailleurs que la 4e saison de son histoire en Liga. Mais depuis cette saison, les Blanquivermells ont réellement mis leur ville sur la carte sportive de l’Espagne et de l’Europe.

Ce renouveau a été lancé en 2017. Après plusieurs années de lutte dans l’antichambre de la Liga, le Gérone FC est promu pour la première fois en Liga. Et quelques semaines plus tard, son destin bascule : via le City Football Group (qui détient aussi Manchester City, notamment), le club passe sous pavillon émirien de l’Abu Dhabi United Group qui achète 44,3 % des parts aux propriétaires. Mais en gardant un important ancrage local. Dans le même temps, un certain Pere Guardiola… le frère de Pep, entraîneur de Manchester City, reprend lui aussi 44,3 % du club via sa société Girona Football Group. Avec l’idée de recruter mais surtout de renforcer son centre de formation.

Sauf que les résultats ne suivent pas encore suffisamment et le club retourne en D2 en 2019. C'est grâce au renouveau amené par son entraîneur Miguel Ángel Sánchez Muñoz (appelé simplement Michel), propulsé à la tête du club en 2021, que le Gérone FC retrouve l’élite pour la saison 2022-2023. Et quelques mois plus tard, les voilà dans le haut du tableau de la Liga, à seulement 2 points de la première place du Real Madrid.

En plus d’obtenir des bons résultats, Michel le fait avec style. Gérone propose un football offensif, efficace et attractif créé par une identité claire dont les cadres du club – David López, Arnau, Stuani, Aleix García et Tsygankkov – se délectent. Les intelligents renforts estivaux (Daley Blind, Eric García, Pablo Torre, Dovbyk, Portu et Savinho) ont même déjà fait oublier les importants départs d’Oriol Romeu (FC Barcelone) et Santi Bueno (Wolverhampton).

Gérone a perdu sa place de leader en perdant face au Real Madrid. ©AFP OR LICENSORS

Italie : Frosinone (9e : 12/24)

Pour cette ville d’à peine 45 000 habitants située au pied des Monti Simbruini, le troisième passage en Serie A semble être le bon. Après huit journées, l’équipe d’Eusebio Di Francesco compte en tout cas près de la moitié du total de la saison 2018-2019 (25 pts) qui lui a valu un retour express en Serie B. De quoi parfaitement lancer le vingtième anniversaire du président Maurizio Stirpe à la tête du club.

”L’équipe va au-delà de nos attentes les plus folles, mais l’important est qu’ils maintiennent ce courage, cet enthousiasme et cette cohésion pour ne pas que cela leur monte à la tête, a confié le président à Tuttomercato. J’étais sûr que nous ferions de bons résultats avec Di Francesco, mais honnêtement, je ne m’attendais pas à ça.”

C’est grâce à un très gros mercato estival que le promu s’en sort si bien. Au total, le club s’est séparé de 23 joueurs pour en recruter pas moins de 22 (dont plus de la moitié en prêt). Aucun autre club de Serie A n’a signé autant de nouveaux noms durant l’été. Avec pas mal de profils très intéressants : Matias Soulé et Kaio Jorge, deux jeunes de la Juventus ; Reinier, milieu offensif brésilien du Real Madrid. Ou des joueurs plus expérimentés comme Simone Romagnoli (33 ans et 460 matchs en pro), Riccardo Marchizza (25 ans) ou Luca Mazzitelli (27 ans), déjà capitaine.

Victorieuse contre l’Atalanta, Sassuolo et Vérone, l’équipe de Frosinone s’est aussi bien défendue contre la Roma (2-0) et le champion sortant Naples (1-3). Mais ce sont les prochaines semaines qui en diront davantage sur le niveau réel de ce groupe, avec des confrontations face à des concurrents directs dans la lutte pour le maintien comme Cagliari, le Genoa et Empoli.

Romelu Lukaku face à Frosinone. ©AFP or licensors

Allemagne : Stuttgart (2e : 21/24)

Le 5 juin dernier, le VfB sauvait in extremis sa peau en Bundesliga en battant Hambourg lors du barrage. Seizième cette saison-là, quinzième l’année précédente, Stuttgart était à des années-lumière de sa grandeur du début des années 2000, lorsque Felix Magath et Armin Veh avaient stabilisé le club dans le top 5 allemand. Avec l’apogée en fin de saison 2006-2007, quand le duo Mario Gomez – Cacau (29 buts) a offert le titre en doublant Schalke 04 lors de l’ultime journée.

Ce sacre lançait cependant le début de la descente aux enfers. De saison en saison, les résultats ont régressé, jusqu’aux deux relégations, en 2016 et 2019. Jusqu’à cette campagne 2023-2024 déjà historique. Le bilan après sept matchs : six victoires, une défaite, vingt-deux buts inscrits et huit encaissés. Soit la deuxième place du classement avec la troisième attaque et troisième différence de buts.

guillement "Une symbiose se développe entre les joueurs et les supporters."

”Une symbiose se développe entre les joueurs et les supporters”, s’enthousiasme le coach Sebastian Hoeneß qui voit “un esprit”, “une bonne mixité” et “une culture du leadership” se développer au sein de son groupe. “Cela permet de bien traverser les matchs même dans les phases difficiles.”

Mais la plus grande différence vient surtout des pieds d’un homme : Serhou Guirassy. Après huit journées, l’attaquant franco-guinéen a inscrit 14 buts. Du jamais vu dans l’histoire de la Bundesliga. “Beaucoup de choses lui arrivent, mais il a les pieds sur terre et son expérience l’aide”, pense Sebastian Hoeneß, certain que la forme de son buteur se poursuivra. Tout comme ce petit séjour au milieu des favoris au titre.

Guirassy porte Stuttgart cette saison. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

France : Brest (4e : 15/24)

Après les quatre victoires en six matchs pour provisoirement prendre la tête de la Ligue 1, les courants marins chauds se sont un peu refroidis dans la rade de Brest. L’équipe d’Eric Roy a ensuite calé en enchaînant deux partages. Mais peu importe pour le club breton plutôt habitué à se battre pour le maintien.

”Cela faisait plaisir d’être en haut, car cela montre qu’il y a des bons joueurs chez nous”, a souri Eric Roy à l’antenne de RMC qui fonctionne en fixant des objectifs intermédiaires à ses joueurs. “Il ne faut pas qu’ils soient inatteignables car ça peut être démotivant. La saison dernière, quand tu es dans une opération sauvetage avec 13 points en 17 journées, si tu dis 'on va devoir faire 44 points à la fin de la saison', ça fait beaucoup, il y a un gros gap.”

guillement ”C’est la première année où je n’ai pas reçu de moyens pour recruter."

Ce sont désormais les joueurs eux-mêmes qui décident de l’objectif. “Les joueurs s’étaient fixé six points sur ces quatre premiers matchs, et on a fait sept. Et là, on a refait le même challenge sur les quatre suivants. C’est important qu’ils aient une visualisation de ce qu’ils sont capables de faire. Tu peux avoir un management participatif à un moment, plus directif à un autre, dans tous les cas il faut être dans l’échange.”

Eric Roy a trouvé le rythme avec Brest. ©AFP or licensors

La recette de ce succès vient aussi de son directeur sportif. Un certain Gregory Lorenzi, ancien joueur de l’Excelsior Mouscron et du RAEC Mons. Même s’il a dû vendre Franck Honorat, son meilleur élément, pour renflouer les caisses l’été dernier, Lorenzi a réussi un petit miracle. ” C’est la première année où je n’ai pas reçu de moyens pour recruter, nous confiait-il le mois dernier. Sans argent, ça n’a pas été simple. C’était frustrant mais il fallait l’accepter.”

La patience du directeur sportif de 39 ans a été mise à rude épreuve mais elle a fini par payer en misant sur des prêts pour se renforcer et en gardant une continuité par rapport à la bonne deuxième partie de saison de l’année passée. “À son arrivée, Eric Roy, notre entraîneur, a su s’adapter par rapport à la configuration du club. Il a redonné confiance à une équipe qui en avait perdu grandement. On a aussi une cellule de recrutement qui bosse bien. Il faut profiter de cette première place mais le maintien reste notre objectif principal.”