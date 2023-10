Les hôtes ont entamé la mi-temps avec une avance grâce à Ryan Flamingo (44.). Mike van der Hoorn (48.) doublait la mise peu après la pause. Cependant, les visiteurs ont fait preuve de résilience et ont repris l'avantage quelques minutes plus tard grâce au jeune milieu de terrain islandais Kristian Hlynsson (52. et 55.).

Les Ajacides ont même pris l'avantage sur un penalty transformé par Steven Bergwijn (65.), mais Jens Toornstra (71.) et Oscar Fraulo (90.) ont renversé la tendance. À la fin du match, la partie a été brièvement interrompue à 3-3 et 4-3 suite à des objets lancés sur le terrain.

Othman Boussaid et Anthony Descotte ont cédé leur place à l'équipe locale à la 68e minute, tandis que Mika Godts n'a pas quitté le banc d'Amsterdam.

Grâce à cette victoire à l'arraché, Utrecht n'est plus lanterne rouge du championnat. Il passe de la 18e à la 16e place du classement de la première division néerlandaise avec 6 points sur 27. La quatrième défaite consécutive de l'Ajax le place à la dix-septième et avant-dernière place avec 5 sur 21, ce qui signifie qu'il est en train de camper sur une place de relégable.